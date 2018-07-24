banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92134
ALTIN
192.220
DOLAR
4.8789
STERLİN
6.4122
EURO
5.7009
Bolatcan’a hapis cezası
BOLATCAN'A HAPİS CEZASI
Hastanede taciz
HASTANEDE TACİZ
Vurdu tutuksuz yargılanacak
VURDU TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kapalı Maraş fotosuna gözaltı
KAPALI MARAŞ FOTOSUNA GÖZALTI
banner282
Flaş Haber
Hastanede taciz
Kapat

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’ı Aradı

Ankara, 24 Temmuz 18 (.):  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras\'la telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’ı Aradı

Ankara, 24 Temmuz 18 (.):  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras\'la telefonda görüştü.

24 Temmuz 2018 Salı 15:31
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’ı Aradı
Ankara, 24 Temmuz 18 (.):  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras\'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras\'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan\'a yardıma hazır olduklarını kaydetti.

(AA/FG)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
Beyoğlu'nda toprak kayması, tahliye edilen 4 katlı apartman çöktü
Beyoğlu'nda toprak kayması, tahliye edilen 4 katlı apartman çöktü
Yunanistan'daki Orman Yangını İçin İzmir’de Uçaklar Bekliyor
Yunanistan'daki Orman Yangını İçin İzmir’de Uçaklar Bekliyor
Pasif Sigara Dumanındaki Kimyasallardan 70'i Kanserojen
Pasif Sigara Dumanındaki Kimyasallardan 70'i Kanserojen
Başkent'te feci kaza: 4 ölü
Başkent'te feci kaza: 4 ölü
Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!
Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!
Türkiye'den Yunanistan'a 'yardıma hazırız' mesajı
Türkiye'den Yunanistan'a 'yardıma hazırız' mesajı
Çavuşoğlu yangın nedeniyle Yunan mevkidaşını aradı
Çavuşoğlu yangın nedeniyle Yunan mevkidaşını aradı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim