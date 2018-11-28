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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü

GÖRÜŞMEDE, GÜNDEMDEKİ İKİLİ KONULARIN YANI SIRA, KARADENİZ’DE RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA YAŞANAN GERİLİM ELE ALINDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü

GÖRÜŞMEDE, GÜNDEMDEKİ İKİLİ KONULARIN YANI SIRA, KARADENİZ’DE RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA YAŞANAN GERİLİM ELE ALINDI

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü
GÖRÜŞMEDE, GÜNDEMDEKİ İKİLİ KONULARIN YANI SIRA, KARADENİZ’DE RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA YAŞANAN GERİLİM ELE ALINDI

İstanbul, 28 Kasım 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Erdoğan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires\'te yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

(AA/ID/GÜL) 

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