Türkiye Akpm'nin Denetim Kararını Kınadı

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:"(TÜRKİYE'NİN DENETİM SÜRECİNE ALINMASI) AKPM GENEL KURULU'NDA, İZLENMESİ GEREKEN YERLEŞİK USULLERİN DIŞINDA SİYASİ SAİKLERLE ALINAN BU HAKSIZ KARARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"AVRUPA KONSEYİ'NİN KURUCU ÜYESİ OLARAK ÇAĞDAŞ AVRUPA İDEALLERİNİN VE DEĞERLERİNİN SAVUNUCUSU ÜLKEMİZİN, AKPM'DEKİ MAKSATLI ÇEVRELERİN AYAK OYUNUYLA DENETİME ALINMASI, DEMOKRASİNİN BEŞİĞİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN AKPM'YE YAKIŞMAMIŞTIR"

"BU DURUM, TÜRKİYE'Yİ AKPM İLE İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMEYE MECBUR BIRAKACAKTIR. AKPM'NİN BU HAKSIZ, SİYASİ VE YANLI KARARINA RAĞMEN TÜRKİYE, DEMOKRATİK STANDARTLARA, İNSAN HAKLARINA VE BU ALANDAKİ ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİNE BAĞLILIĞINDAN ÖDÜN VERMEDEN VATANDAŞLARININ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ GELİŞTİRME KONUSUNDAKİ KARARLIĞINI SÜRDÜRECEKTİR"

Ankara, 25 Nisan 17 (.): TC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM), Türkiye'nin denetim sürecine alınmasına yönelik kararını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AKPM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda, 2004 yılından bu yana denetim sonrası diyalog sürecinde bulunan Türkiye'nin yeniden denetime alınması kararı verildiği anımsatıldı.

"AKPM Genel Kurulu'nda, izlenmesi gereken yerleşik usullerin dışında siyasi saiklerle alınan bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi en kanlı terör örgütleriyle aynı anda mücadele ettiği, anayasal düzeni ve ulusun varlığını hedef alan tehlikelere karşı uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak gerekli ve orantılı tedbirler aldığı, bunun bir devletin en temel ödevi ve meşru hakkı olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin 3,2 milyondan fazla mülteciye kucak açtığına ve hain terör örgütleriyle mücadele ettiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin aynı zamanda tüm Avrupa'nın ve yakın çevresinin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığının unutulmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, AKPM'deki parlamenterlerin Türkiye'nin Avrupa'nın istikrar ve güvenliğine yaptığı bu katkıları görmezden gelen bu kararının, esasen Avrupa'nın üzerinde yükseldiği ortak ve demokratik değerleri hiçe sayan, stratejik vizyondan yoksun, basiretsiz bir tutumu yansıttığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olarak çağdaş Avrupa ideallerinin ve değerlerinin savunucusu ülkemizin, AKPM'deki maksatlı çevrelerin ayak oyunuyla denetime alınması, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden AKPM'ye yakışmamıştır. Bu maksatlı çevrelerin Türkiye karşıtlığında günümüz Avrupasında şiddete varan şekilde yayılan yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı ülkemizin adeta tek başına mücadele vermesi ve mazlumun yanında yer alması da önemli yer tutmaktadır. Söz konusu çevrelerin etkisi, esasen ülkemizdeki halk oylamasını gözlemlemeye gönderilen AKPM üyelerinin bazılarının terör örgütü sempatizanlarından seçilmesinde de görülmüştü. Denetime alma kararı bu art niyetli grupların yeni bir oyunudur. İslamofobiyi, yabancı düşmanlığını körükleyen popülist yaklaşımların etkisinde, dar ve sığ iç siyasi saiklerle hareket eden bir grup Avrupalının ülkemize yönelik bu dışlayıcı, ötekileştirici kararı esasen siyasi bir operasyondur."

Bu kararın, başta FETÖ olmak üzere sadece Türkiye değil bütün Avrupa sistemine ve değerlerine tehlike oluşturan terör örgütlerine hizmet edeceği vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Türkiye, AKPM'de bu kararı alan parlamenterleri öncelikle aklıselime, ardından ilkeli bir tutum benimseyerek dünyanın ortak belası olan terör tehdidiyle mücadele etmek üzere müşterek tedbirler almaya, yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi sorunlarıyla samimi şekilde mücadele etmeye, iltica ve göç yönetimi konularında insan haklarını gözeten sorumlu bir duruş sergilemeye davet eder.

Denetim kararı Türkiye'nin, terörist darbe girişimi sonrasında Avrupa Konseyi ile kesintisiz yürüttüğü yapıcı ve samimi diyalog ve iş birliğini de gözardı etmiştir. Bu durum, Türkiye'yi AKPM ile ilişkilerini gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır. AKPM'nin bu haksız, siyasi ve yanlı kararına rağmen Türkiye, demokratik standartlara, insan haklarına ve bu alandaki uluslararası yükümlülüklerine bağlılığından ödün vermeden vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini geliştirme konusundaki kararlığını sürdürecektir."

(AA/TUĞ/HA)