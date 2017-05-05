'türkiye-ab İlişkilerinde İlerleme Bekliyoruz'

YUNANİSTAN’IN AVRUPA İŞLERİNDEN SORUMLU DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ KATROUGALOS: "GELECEK AYLARDA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE İLERLEME GÖRÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

"AVRUPA’DA TÜRKİYE İLE MÜZAKERELERİN SONLANDIRILMASINI İSTEYEN AŞIRI SAĞIN BU KONUDAKİ DÜŞÜNCELERİNE KATILMIYORUZ. BİZ TABİİ Kİ MÜZAKERE SÜRECİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

"(DARBECİ ASKERLER) İKİLİ İLİŞKİLERDE HER TÜRLÜ GERGİNLİĞİ ENGELLEMEK İSTERDİK. ANCAK BAZI ŞEYLER ENGELLENEMİYOR"

Atina, 5 Mayıs 17 : Yunanistan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerde gelecek aylarda ilerleme beklediklerini söyledi.

Katrougalos, AA muhabirine Yunanistan, AB ve Türkiye ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başta Kıbrıs müzakereleri olmak üzere bölgesel konularda bazı önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkati çeken Katrougalos, Kıbrıs konusunda "Genel olarak umutluyum." ifadesini kullandı.

AB-Türkiye ilişkileri konusunda müzakerelerin canlı tutulması gerektiğinin altını çizen Katrougalos, bunun iki tarafın da çıkarına olacağını vurguladı.

Katrougalos, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin ekonomik, siyasi ve kültürel olarak hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye faydalı olacağına işaret ederek, "Gelecek aylarda Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme görülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) siyasi denetim kararıyla ilgili bazı endişeler bulunduğunu hatırlatan Katrougalos, "Türkiye siyasi gereklilikleri yerine getirmeli. Ancak, Avrupa’da Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılmasını isteyen aşırı sağın bu konudaki düşüncelerine katılmıyoruz. Biz tabii ki müzakere sürecinin devam etmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ ASKERLER

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan ve iade edilmeyen askerlerle ilgili Katrougalos, "İkili ilişkilerde her türlü gerginliği engellemek isterdik. Ancak bazı şeyler engellenemiyor. Bu durumda karar hakkı Yunan yargısında. Biz ikili ilişkilerin geleceği için en iyisini umut ediyoruz." diye konuştu.

Rus doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması planlanan "Türk Akımı" boru hattı projesinde AB izinlerinin gerektiğini anımsatan Katrougalos, "Bu projeyi Avrupa’nın enerji kaynaklarını farklılaştırma çalışmasıyla uyumlu buluyorum. Öncelikle ekonomik fizibilite açısından ve Avrupa hukukuyla uyumluluk açılarından çalışmalar somutlaştırılmalı. Yeni gelişmeleri umutla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA/ÖZ/ÖK)