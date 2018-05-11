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Türkiye'ye turist olarak geldiler, fuhuş yaptılar...

Uganda uyruklu Violet Nantaba’nın öldürülmesi ve kardeşi Beatrice Babirye’nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Türkiye'ye turist olarak geldiler, fuhuş yaptılar...

Uganda uyruklu Violet Nantaba’nın öldürülmesi ve kardeşi Beatrice Babirye’nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

11 Mayıs 2018 Cuma 08:14
Türkiye'ye turist olarak geldiler, fuhuş yaptılar...

Türkiye'ye turist olarak geldiler, fuhuş yapıp...

Uganda uyruklu Violet Nantaba’nın öldürülmesi ve kardeşi Beatrice Babirye’nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.


Uganda uyruklu Violet Nantaba’nın öldürülmesi ve  kardeşi Beatrice Babirye’nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin  2 sanığın yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan  Cumhuriyet savcısı, sanık Sunay Hasanov’un ağırlaştırılmış müebbet hapis ile bir  yıla kadar, diğer sanık Kanan Rafiyev’in ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 22  yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar  Kanan Rafiyev, Sunay Hasanov ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Düzgün, davaya ilişkin esas  hakkındaki mütalaasını okudu. Mütalaada, olayda darbedilen Beatrice Babirye ile  yine olay sırasında hayatını kaybeden Violet Nantaba'nın Uganda vatandaşı  oldukları, Türkiye'ye daha önce turist olarak geldikleri ve Fatih'te ev  kiraladıkları belirtildi. Kardeşlerin geri dönüş parasını biriktirmek için  erkeklerle para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri anlatılan mütalaada, olay  günü sanıklarla para karşılığında anlaştıkları vurgulandı. Sanıkların,  kardeşlerin evine gelerek, ayrı odalara geçtikleri anlatılan mütalaada, olay  şöyle özetlendi:

  ''Kardeşlerin, sanıklardan 340 TL aldıkları, cinsel ilişkiye  girdikleri, sanık Kanan Rafiyev'in ikinci kez ilişkiye girmek istediği ancak  müşteki Beatrice'nin ise istememesine rağmen sanık Rafiyev'in zorla cinsel  ilişkiye girmeye çalıştığı anlaşılmıştır. Bu sırada, müşteki Beatrice'nin sesini  duyan kız kardeşi, onların bulunduğu odaya geldiği arkasından da diğer sanığın  odaya geldiği, burada sanıkların iki kardeşi de darbetmeye başladığı ve  aralarında çıkan tartışma sonucunda sanık Sunay'ın maktul Violet'in önce boğazını  tuttuğu, daha sonra  vantilatör kablosu ile boğazını sıkarak öldürdüğü  anlaşılmıştır. Diğer kardeş Beatrice'nin darbedildiği, aldığı darbeler sonucunda  ise bayıldığı tespit edilmiştir.''

 Mütalaada, sanık Rafiyev'in ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıla kadar  hapisle cezalandırılması, diğer sanık Sunay Hasanov’un ağırlaştırılmış müebbet  ile 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan tarafların avukatları,  beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Tutuklu sanıklar da söz alarak,  tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kanan Rafiyev, Sunay Hasanov'un tutukluluk  halinin devamına karar verdi. Heyet, beyanda bulunmak üzere avukatlara istediği  sürenin verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Anahtar Kelimeler:
UgandaUyrkluVatandaşFuhuş
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