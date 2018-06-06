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Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım geliyor...

Yabancı yatırımcı Türkiye'ye bir hafta içinde 3 devden 500 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı.

Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım geliyor...

Yabancı yatırımcı Türkiye'ye bir hafta içinde 3 devden 500 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 08:38
Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım geliyor...

Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım geliyor

Yabancı yatırımcı Türkiye'ye bir hafta içinde 3 devden 500 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı.

Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi seçimlere 20 gün kalmasına rağmen hız kesmedi. Peş peşe alınan yatırım kararlarının büyüklüğü son bir haftada 500 milyon dolara yaklaştı. Asyalı şirketlerin başını çektiği yatırımlarda enerji, otomobil kablo ve tekstil ön plana çıkıyor.

Bu haftaya damgasını vuran en büyük yatırım ise Çin Devlet Kalkınma ve Yatırım Kurumu'ndan (SDİCH POWER)geldi. Ülkesinin küresel anlamdaki en büyük yatırımcılarından olan SDIC Power, SGI Holding ile birlikte, Aydın ve Manisa'da 170 Mw büyüklüğünde ve 300 milyon dolar değerinde rüzgâr santrali kurma kararı aldı. Yatırım ile ilgili lisans ve bürokratik süreçlerin de tamamlandığı ifade edildi. Uzun vadede Türkiye'ye milyar dolarlık yatırım planları bulunduğu belirtilen grup, hayata geçireceği tesisin ayrıntılarını bu hafta duyuracak.

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BİZİ TERCİH ETTİLER

Bir başka yatırım haberi de otomotiv dünyasını yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de 2.5 yıldır kullanılan elektrikli otobüs üreticisi Bozankaya, Çin'in ve dünyanın en büyük lityumiyon pil üreticisini Türkiye'ye yatırıma getiriyor.
Otomotiv devi Volkswagen'in Almanya'da yatırım yapması için araziden finansmana kadar her türlü teşviki verdiği Çinli firma, yatırım için tercihini Türkiye'den yana kullandı. Bozankaya Ar-Ge merkezi ve Teknoloji Yöneticisi Dursun Çiçek, dünyanın en büyük lityum-iyon pil üreticisi olan Çinli kamu şirketinin Türkiye'de yatırım yapmak istediğini söyledi.
Çiçek, "Bizim otobüslerimize terzi usulü pil üretimi yapan firma, Türkiye'de üretim yapmak istediğini söyledi. Bunun için görüşmelerimiz sürüyor. Yatırım büyüklüğü 60 milyon euro civarında olacak. Üretimin önemli bölümünü Avrupa'ya ihraç edeceğiz" dedi.

Yerli elektrikli otobüslerin üretimiyle ithal edilenlerin fiyatlarının da düştüğünü belirten Çiçek, "Bizim üretimimizden önce, Türkiye şu anki fiyatların 4 katı daha pahalı olarak elektrikli otobüsleri satın almak zorunda kaldı. Bizim tek dolumla 400 kilometre gidebilen otobüslerimiz, yabancıların sattığı otobüslerin o dönemdeki fiyatlarına göre 4'te bir daha ucuz. Pil yatırımıyla bu maliyet daha da düşebilir" dedi.

KABLOYA 110 MİLYON DOLAR
Çinli kablo şirketi ZTT Grup da geçen hafta Türkiye'ye 110 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Şirketin Uluslararası İş Bölümü Üst Yöneticisi Ryan Shi, Bilecik'te var olan fabrikalarının kapasitelerini büyütmek istediklerini, Eskişehir ve Gemlik'te ise sıfırdan yatırım yapmak istediklerini anlattı.

OSB'LERDEN ARSA ALIYORLAR
Türkiye'ye gelen çok sayıda Çinli firma, Organize Sanayi Bölgeleri'nden (OSB) de bine yakın parsel aldı. Gaziantep'ten Çorum'a, Yozgat'tan Konya ve Denizli'ye kadar çok sayıda şehre yatırıma hazırlanan Çinli firmalar, elektronik, tekstil, gıda, madencilik ve enerji sektörüyle ilgileniyor.

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