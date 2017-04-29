Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2017 Cumartesi 10:50

Türkiye Wikipedia'ya Erişimi Engelledi

Türkiye Wikipedia'ya Erişimi Engelledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Türkiye, ülkeyi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar olduğu için Wikipedia'ya erişimi engelledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Wikipedia'ya söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, Wikipedia ile iletişim kanallarının sürekli açık tutulduğunu ancak sitenin ısrarla bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığını belirtti.

Wikipedia'nın Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlara yer verdiği belirtilen açıklamada, Wikipedia'ya yönelik, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvurulduğu bildirildi.

İçeriğinde mahkeme kararları da bulunan Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye erişim engelinin kaldırılacağı vurgulandı.

Türkiye'nin ilgili kurumları, son dönemde çeşitli sosyal medya şirketleri ve internet siteleriyle temaslarını yoğunlaştırırken, söz konusu mecralardan şu adımları atmalarını talep ediyor:

- Türkiye'de temsilcilik açılması,

- Uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi,

- Mahkeme kararlarının uygulanması,

- Türkiye'ye yapılan karartma ve operasyonların bir parçası olmamaları.


banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017
Doğuştan Bacakları Olmayan Küçük Miraç'a Yapılan şok Etti! Doğuştan Bacakları Olmayan Küçük Miraç'a...
DELEK:"2020-2021'DE TÜRKİYE'YE GAZ VEREBİLİRİZ" DELEK:"2020-2021'DE TÜRKİYE'YE GAZ...
"TÜRKİYE'YE BORU HATTI İSRAİL İÇİN UYGUN..." "TÜRKİYE'YE BORU HATTI İSRAİL İÇİN...
Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı! Birdenbire Siyahlaşıp, Felç Oldular Vatandaşlar Büyük Panik Yaşadı! Birdenbire Siyahlaşıp,...
"beyaz Show"daki "terör Örgütü Propagandası" Davasında Karar "beyaz Show"daki "terör Örgütü...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Yavuz Ateş, Türkiye'nin yerli kaynaklarını daha fazla...

Haberi Oku