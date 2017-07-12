Türkiye Ve İsrail Arasındaki Doğalgaz Projesi

İSRAİL ENERJİ BAKANI STEİNİTZ: “YIL SONUNDAN ÖNCE TÜRKİYE VE İSRAİL ARASINDAKİ BORU HATTININ İNŞA EDİLMESİNİ SAĞLAYACAK ÇATI ANLAŞMAYI TAMAMLAMAYA KARAR VERDİK”

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattının inşa sürecini görüştüklerini belirterek, "Dört tur görüşmenin ardından, aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yıl sonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya karar verdik" dedi.

Steinitz, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, enerjinin, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde önemli bir simge olduğunu söyledi.

Bölgede enerji ile ilgili gelişmelerin hızlı bir şekilde değiştiğini bildiren Steinitz, Doğu Akdeniz'de keşfedilen önemli doğalgaz rezervinin bunun bir örneği olduğunu ifade etti.

İsrail'in münhasır ekonomik bölgesinde daha fazla doğalgaz kaynağı bulunduğuna dair bilimsel çalışmaların olduğunu vurgulayan Steinitz, Güney Kıbrıs ve Mısır'ı da kapsayan bölgede de büyük miktarlarda doğalgaz rezervi bulunduğunu aktardı.

Steinitz, Batı Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacını Rusya ve Kuzey Denizi'ndeki kaynaklardan karşıladığını ve Kuzey Denizi'ndeki kaynakların ise tükenme aşamasına geldiğini belirterek, bölgedeki doğalgaz üretiminde ciddi bir düşüş beklendiğini anlattı.

Bu gelişmeler ışığında Doğu Akdeniz'deki keşiflerin öneminin arttığına dikkati çeken Steinitz, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreçte Kuzey Denizi'ndeki kaynakların yerini Doğu Akdeniz'in alacağına inanıyoruz. Avrupa, Doğu Akdeniz'den doğalgaz alacak ve bu bölge güvenilir bir kaynak haline gelecek. İki önemli boru hattı projesiyle ilgili yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Bunlardan biri Türkiye. Hem Türkiye'nin iç tüketimi hem de Avrupa'ya doğalgaz iletim için İsrail'den Türkiye'ye uzanan bir boru hattı döşemek istiyoruz. Diğeri ise, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bağlantısıyla İtalya'ya uzanacak olan boru hattı. İtalyan hükümeti, bu projenin kendileri için en yüksek öncelikli projelerden biri olduğunu açıkladı. Bizim önceliğimizi sorarsanız, ben iki projeyi de çok önemli görüyorum."

Steinitz, iki boru hattını değerlendirmek için yeterli miktarda doğalgaz kaynağına sahip olduklarını belirterek, "Türk mevkidaşım Sayın Berat Albayrak ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Dört tur görüşmenin ardından, aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yıl sonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya çalışmaya karar verdik. Umarım, Sayın Albayrak, bu yıl sonuna kadar İsrail'e bu görüşmelerin hızlanmasını ve anlaşmanın tamamlanmasını sağlayacak bir ziyarette bulunur." dedi.

Görüşme için net bir tarih belirlenmediğini aktaran Steinitz, ziyaretin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğini söyledi.