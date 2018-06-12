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Türkiye ve Avrupa'nın en büyük enerji projesi 'TANAP' açılıyor...

Tarihi proje Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) bugün açılıyor. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağlayacak projenin açılış töreni Eskişehir'de yapılacak.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük enerji projesi 'TANAP' açılıyor...

Tarihi proje Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) bugün açılıyor. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağlayacak projenin açılış töreni Eskişehir'de yapılacak.

12 Haziran 2018 Salı 12:15
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük enerji projesi 'TANAP' açılıyor...

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük enerji projesi 'TANAP' açılıyor

Tarihi proje Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) bugün açılıyor. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağlayacak projenin açılış töreni Eskişehir'de yapılacak.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), dünyada enerji alanında hayata geçirilen en büyük doğalgaz projelerinden biri...

Asrın projesine sayılı saatler kaldı

Aynı zamanda bölgesel enerji politikalarına da yön verecek olan stratejik bir proje.

Eskişehir'de açılıyor

Projenin tamamlanan bölümünün açılış töreni bugün Eskişehir'de yapılacak. 1850 kilometrelik projenin 1340 kilometrelik bölümü devreye alınacak.

Enerjinin ipek yolu

Proje Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük doğal gaz boru hattı projesi olma özelliği taşıyor.

Liderlerin katılımıyla devreye girecek

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili katılacak.

Ardahan'dan Edirne'ye uzanacak

Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof İlçesi'ndeki Türkgözü Köyü'nden başlayacak. 20 il ve 67 ilçeden geçecek.

Türkiye'den Avrupa'ya...

1850 kilometre sonra Edirne'nin İpsala İlçesi'nde son bulacak. Bu noktadan sonra doğalgaz Avrupa ülkelerine aktarılacak.

16 metreküp doğalgaz

TANAP'ın yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak. Bunun 10 milyar metreküpü Avrupa, 6 milyar metreküpü Türkiye'ye taşınacak.

Boruların yüzde 80'i Türk firmalardan

Projede, 13 bin kişi istihdam edildi. İnşasında kullanılan boruların yüzde 80'i Türkiye'de 6 farklı firma tarafından üretildi.

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175 milyon yol kat edildi

82 milyon saat iş yapıldı. 175 milyon kilometre yol kat edildi. Proje için, 131 bin 13 metre uzunluğunda boru kaynatıldı.

Avrupa'nın en uzunu

1110 metrelik Sakarya geçişi, Avrupa'nın en uzun nehir geçişi oldu. Temel atma töreni 17 Mart 2015’te Kars'ta gerçekleştirildi.

Türkiye enerjide merkez ülke olacak

Boru hattına ilk test gazı ise 23 Ocak 2018'de basıldı. Proje, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak.

TANAP'tan gelen gaz daha ucuz

TANAP'tan Türkiye'ye gelecek olan doğalgazın diğer hatlardan gelen doğalgaz fiyatına göre daha hesaplı olması öngörülüyor.

Türkiye'nin projeleri herkesin dilinde

Türkiye son yıllarda ortak bir vizyonla Hazar Havzası'nın dünya ile bütünleşmesini sağlayacak büyük projelere imza atıyor.

Kardeş ülkelerin iş birliğinde

Azerbaycan ve Gürcistan, bölgesel iş birliğini daha da ileriye taşımak için gerekli çabayı gösteriyor.

Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği

TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hatları ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu takip eden ve Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiğini oluşturanbu çabaların somut örneklerinden biri oldu.

Dünya pazarına açılıyor

Hazar kaynaklarının güvenli ve ekonomik güzergahlardan dünya pazarlarına taşınmasını sağlayacak. Bölgede iş birliği ve karşılıklı güvenin yaygınlaşacak.

Kaynak: TRT Haber 

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