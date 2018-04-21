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Türkiye-rusya Yatırım Fonu'ndan Projelere 1 Milyar Dolar

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Üst Yöneticisi KirillDmitriev, geçen yıl kurulan Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nun amacının ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve yatırım akışını artırmak olduğunu belirtti.

Türkiye-rusya Yatırım Fonu'ndan Projelere 1 Milyar Dolar

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Üst Yöneticisi KirillDmitriev, geçen yıl kurulan Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nun amacının ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve yatırım akışını artırmak olduğunu belirtti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:53
Türkiye-rusya Yatırım Fonu'ndan Projelere 1 Milyar Dolar

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Üst Yöneticisi KirillDmitriev, geçen yıl kurulan Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nun amacının ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve yatırım akışını artırmak olduğunu belirterek, "Bu ortak fona RDIF ve Türkiye Varlık Fonu tarafından söz konusu amaca hizmet edecek projelere yatırım yapılabilmesi için 500'er milyon dolar yatırılacak. Özellikle altyapı, sağlık ve bilgi teknolojileri sektörlerine ağırlık verilecek." dedi.

 

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dmitriev, varlık fonları ve RDIF faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Varlık fonlarının kuruldukları ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak olan gerekli sermayenin sağlanmasında ciddi rol oynadığını vurgulayan Dmitriev, "Varlık fonları, gelecek vadeden şirketlere, başlıca altyapı projelerine ve sosyal girişimlere yatırım yaparak ekonomiler üzerindeki pozitif etkisini hem yerel hem de küresel çapta sürdürebilir. Ayrıca ekonomik bağlar devletler arasında politik ilişkiler kurmaya ya da mevcut ilişkileri daha ileri seviyeye taşımaya yardımcı olurken varlık fonları bir çeşit finansal diplomat gibi hareket ederek karşılıklı iş birliğini yoğunlaştırıyor." diye konuştu.

 

Dmitriev, Rusya'ya doğrudan yatırımları çekmek için katalizör görevi görmek ve önde gelen küresel yatırımcılarla ortak yatırım yapmak için 2011'de kurulan RDIF'in bugüne kadar 50'den fazla projeyi sonuçlandırdığını ifade ederek, "Fonumuz bu projeler için bugüne kadar 1,2 trilyon rubleyi (yaklaşık 20 milyar dolar) yönetmiş ve ayrıca Rusya ekonomisine uzun vadeli stratejik ortaklıklar yoluyla 30 milyar dolarlık yabancı sermayeyi çekmeyi başarmıştır." diye konuştu.

 

Japonya, Çin, Ortadoğu ve diğer ülkelerle kurulan müşterek yatırım fonlarının, Rusya ve küresel ortakları arasında karşılıklı ticareti ve ekonomik bağları güçlendirmeye devam ettiğini bildiren Dmitriev, "Dünya çapında yeni ortaklıklar kurmaya devam ediyoruz. Geçen yıl bunlara ek olarak İsrail, Hindistan, Çin, Vietnam ve Suudi Arabistan'dan ortaklarla bir dizi yeni ortak fon ve platform oluşturduk. Şu anda bizim ve ortaklarımız için önemli bir alan haline gelen teknoloji de dahil olmak üzere Rusya ekonomisinin en umut verici sektörlerine yatırım yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Dmitriev, geçen yıl kurulan Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nun amacının ikili ekonomik bağları güçlendirmek ve iki ülke arasındaki yatırım akışını artırmak olduğunu belirterek, "Bu ortak fona RDIF ve Türkiye Varlık Fonu tarafından söz konusu amaca hizmet edecek projelere yatırım yapılabilmesi için 500'er milyon dolar yatırılacak. Özellikle altyapı, sağlık ve bilgi teknolojileri sektörlerine ağırlık verilecek." şeklinde konuştu.

 

Türk şirketleriyle de müşterek projeler geliştirdiklerini ve birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Dmitriev, şunları kaydetti:

 

"Muazzam bir tecrübeye, uzmanlığa ve mühendislik bilgisine sahip olan Rönesans Holding ile Rusya'da yapılacak sağlık, inşaat, gayrimenkul ve altyapı projelerini kapsayan 400 milyon dolarlık ortak yatırım anlaşmasını imzalayalı yaklaşık dört yıl oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ay başında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye devam ettik. Örneğin RDIF ile önde gelen bir başka Türk inşaat şirketi MAKYOL söz konusu ziyaret sırasında yol yapımını da kapsayan altyapı projelerine birlikte yatırım yapacakları bir ortaklık kurmak için anlaştı."

Son Güncelleme: 21.04.2018 14:58
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaYatırımFon
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