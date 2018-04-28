Türkiye, Rusya ve İran 'devam' dedi

İç savaş ülkesi Suriye'deki garantör ülkelerin dışişleri bakanları bugünMoskova'da bir araya geldi. Zirve sonunda yapılan açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran'ın barış sürecini devam ettirmek için anlaştığı belirtildi. Ortak bildiriye göre, Suriye'de tek alternatif siyasi çözüm.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün tüm Ortadoğu'yu ilgilendiren kritik bir toplantı gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

İç savaş ülkesi Suriye'deki garantör ülkeler, zirvenin sonunda ortak bir bildiri üzerinde uzlaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un verdiği bilgiye göre, barış sürecinin devam ettirilmesi için anlaşmaya varıldı. Ortak deklarasyon, siyasi çözümü tek alternatif olarak görüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, askeri bir çözümün mümkün olmadığını belirterek siyasi çözümün en iyi seçenek olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu'na göre, sonuca gidilebilmesi için Birleşmiş Milletler'le (BM) birlikte çalışılması gerekiyor.

Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca Menbiç'teki YPG'li teröristlerin hem Suriye hem de Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Astana sürecini yürüten üç ülke, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki noktalarda çatışmasızlık bölgeleri ilan etmişti. Anlaşmayla Türkiye, muhaliflerin elindeki en büyük vilayet İdlib'e askeri gözlemciler yerleştirdi.