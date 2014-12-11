Türkiye Petrollerinin 60. Yılı Resepsiyonu

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KIBRIS'IN GÜNEYİNDE SON DÖNEMDEKİ GELİŞMELER BİLESİNİZ Kİ HİÇBİR ZAMAN DIŞINDA KALACAĞIMIZ BİR GELİŞME DEĞİLDİR. ŞU ANDA BARBAROS HAYRETTİN PAŞA ORADA DA DOLAŞIYOR VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ, YUNANİSTAN EĞER BURADA KENDİLERİNE YAPTIĞIMIZ UYARIYI KALE ALMADIKLARI SÜRECE BİZ DE ORADAKİ ÇALIŞMALARIMIZI AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs'ın güneyinde son dönemdeki gelişmeler bilesiniz ki hiçbir zaman dışında kalacağımız bir gelişme değildir. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa orada da dolaşıyor ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan eğer burada kendilerine yaptığımız uyarıyı kale almadıkları sürece biz de oradaki çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Stratejileri Sempozyumu Galası ve Türkiye Petrolleri 60. Yıl Resepsiyonu'na katıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye Petrollerinin 60. yıl dönümünü kutlayarak, tüm kademedeki çalışanlara başarılar diledi.

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz zengini bir ülke olmadığını belirten Erdoğan, çevredeki ülkelerde zengin hidrokarbon yatakları olmasına rağmen Türkiye'nin bu konuda aynı imkana sahip olmadığını söyledi.

Öte yandan, petrol ve doğalgaz zengini ülkelerin birçoğunda huzur, refah olmadığını dile getiren Erdoğan, "Yaşanan istikrarsızlıkların ve savaşların temelinde sahip olunan petrol ve doğalgaz rezervlerinin yattığını görüyoruz. Aslında zenginliğin kaynağı olması gereken petrol ve doğalgaz acının ve yıkımın sebebi haline dönüştürülüyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerjiye asla böyle yaklaşmadığını vurgulayarak, "Türkiye için aslolan, bu kaynakların toplumun tamamının refahına ve mutluluğuna katkı sağlayacak şekilde kullanılmasıdır. Öncülük ettiğimiz veya ortak olduğumuz projelerde de bunu ispatladığımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bu anlayışla sınırlar içinde var olan rezervleri ekonomiye kazandırmak ve yeni rezervler bulmak için özellikle son 12 yıldır yoğun bir çaba içinde olunduğunu anlatan Erdoğan, Türkiye Petrolleri ve özel sektör kuruluşları vasıtasıyla petrol ve doğalgaz yurtiçi arama yatırımlarının 2002 yılına göre büyük oranda arttığını bildirdi.

Erdoğan, "2002 yılında 52 bin metre olan sondaj rakamı, 2013 yılında 305 bin metreye ulaştı. Bu yıl sonunda da 339 bin metreye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Sektörün son 12 yılda ulaştığı ekonomik büyüklüğün yaklaşık 30 milyar dolar olduğu bilgisini veren Erdoğan, bu alanda ülkenin milli şirketi Türkiye Petrollerinin yanında yerli ve yabancı pek çok firmanın da faaliyet gösterdiğini anlattı.

60 YILLIK TECRÜBE

Türkiye Petrollerinin 60 yıllık tecrübesinden özellikle yerli firmaların çok istifade ettiklerini belirten Erdoğan, halen ülkenin birçok yerinde özel firmaların petrol arama ve üretimi yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her alanda olduğu gibi petrol arama ve üretimi konusunda da özel sektörün birikimini ve dinamizmini ekonomiye kazandırmanın memnuniyeti içinde olduklarını belirtti.

Enerji sektörünün ülkenin dış politikasında da önemli yere sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye artık sadece kendi topraklarında değil. Azerbaycan'dan tutun Irak'a, Afganistan'dan Kazakistan'a, Rusya'dan Kırgızistan'a, Libya'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Kolombiya'ya varıncaya kadar dünyanın her yerinde petrol arıyor. Özellikle Kıbrıs'ın güneyinde son dönemdeki gelişmeler bilesiniz ki hiçbir zaman dışında kalacağımız bir gelişme değildir. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa orada da dolaşıyor ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan eğer burada kendilerine yaptığımız uyarıyı kale almadıkları sürece biz de oradaki çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Zira münhasır ekonomik bölgedeki tüm çalışmalarda Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin hakkı vardır, eşit miktarda hakkı vardır ve bu hak hukuka dayalıdır. Sonuna kadar bu hakkın da her zaman savunucusu olacağımızı bu akşam bu vesileyle de ifade etmek istiyorum."

Türkiye'nin artık petrol aramalarını kendi gemileriyle yaptığını vurgulayan Erdoğan, bir müddet sonra sondaj çalışmalarını da yine kendi platformlarında yapacak hale geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 yıl önce faaliyete alınan Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemimizle Karadeniz'de sismik aramalar gerçekleştirdik. Şimdi de bu gemimiz Akdeniz'deKıbrıs'ın güneydoğusunda arama çalışmalarına devam edecek. Bu vesileyle Kıbrıs Adası'nın enerji kaynaklarında adadaki iki tarafın da hakkı olduğunu bir kez daha kendilerine hatırlatmak istiyorum. Biz başından beri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bu işin çözülmesi gerektiğini söylüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan uzun bir müzakere sürecinin ardından Irak'ın kuzeyindeki kaynakların Ceyhan üzerinden uluslararası piyasaya sevk edilmesi konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağdat ve Erbil'in de anlaştığı bu mekanizmada öncü rolü biz oynadık. Enerji Bakanımız başta olmak üzere bütün kurumlarımızla bu konuda çok titiz bir diplomasi yürüttük. Sonuçta nihayet tüm tarafların memnun olduğu bir noktaya geldik. Biz aynı anlayışı Kıbrıs Adası için de taşıyoruz. Ülkemiz enerji diplomasisinin Irak'ta sergilediği başarıyı Kıbrıs'ta da tekrarlayacağına inanıyorum. Halen Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemimiz yurt dışından satın alınmıştı. Şimdi Tuzla'da MTA tarafından yerli bir sismik arama gemisi inşa ettiriliyor. Bu gemi inşallah önümüzdeki ay denize indirilecek ve akabinde de faaliyetlerine başlayacaktır."

AKDENİZ VE KARADENİZ'DEKİ SONDAJ FAALİYETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Petrollerinin, uluslararası şirketlerle ortaklık kurarak Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine hız verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ocak ayı içerisinde inşallah Batı Karadeniz'de yeni bir sondaja başlayacağız. Bu noktada yerli bir petrol sondaj platformunun yapılması ihtiyacı da ortaya çıkabilir. Bu platformu da hamdolsun tersanelerimizde yapabilecek güce sahibiz. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. İhtiyaç durumuna göre yaklaşık 1 milyar dolar maliyeti olan bir petrol sondaj platformunu ilerleyen dönemde yüzde 100 yerli olarak inşa edebiliriz. Nereden nereye. 13 sene önce bunları konuşabilir miydik? Hangi platformu konuşacaktır? Hangi sondaj gemisini konuşacaktık? Bunları konuşmak mümkün müydü? Ama şimdi bunları konuşuyoruz. Niye? Bu gücü yakaladık da onun için."

Türkiye'nin bölgesinde bir enerji üssü olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı sistemi ve Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç petrol boru hattının, Irak ve Azerbaycan petrollerini Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırdığını anlattı.

Bunun yanı sıra üretime bağlı olarak Türkmen ve Kazak petrollerinin de Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç ham petrol boru hattı üzerinden taşındığını ifade eden Erdoğan, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı anlaşmasının süresinin 20 yıl uzatıldığını, bu hattan gelen petrol miktarının de gelecek dönemde peyderpey artacağını bildirdi.

Erdoğan, doğalgaz alanında ise 2007 yılında Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve Türkiye-Yunanistan doğalgaz enterkonneksiyonunun faaliyete geçirildiğini hatırlattı.

Azerbaycan ile 2018 yılından başlayarak yıllık 6 milyar metreküp doğalgazın Türkiye'ye arzını öngören bir anlaşma imzalandığını aktaran Erdoğan, ayrıca yıllık 10 milyar metreküp Azerbaycan gazının inşa edilecek yeni bir boru hattı ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için TANAP projesine ilişkin anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

TANAP'ın ana hat boruları alım sözleşmelerinin de geçen ekim ayında imzalandığını belirten Erdoğan, buna göre yaklaşık bin 800 kilometrelik ana hat borusunun tedarikinin yüzde 80'inin yerli çelik boru üreticisi Türk firmalarınca yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahdeniz doğalgaz boru hattı ile sadece Türkiye'nin ihtiyacı olan doğalgazın tedarik edilmekle kalmadığını, aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin de ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlandığını, Irak ve Doğu Akdeniz gazının Türkiye'ye taşınması konusunun da hem iç piyasa hem de uluslararası projeler açısından önemini koruduğunu ifade etti.

"KARŞILIKLI FAYDA TEMELİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde enerjideki işbirliği konularının önemli bir yer tuttuğunu belirten Erdoğan, diğer ülkelerle olduğu gibi Rusya ile de bu alandaki işbirliğini karşılıklı fayda temelinde, "kazan kazan" esasına dayalı olmak suretiyle devam ettirmek istediklerini aktardı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu bir defa görmemiz lazım, son görüşmelerimizde şunu karar altına aldık, neydi o? Hukuki bağlayıcılığı olmadan müzakerelere başlayıp bir ön mutabakat sağladık ve anlaşmamız halinde Güney Akım bitiyor ki Sayın Putin, 'bunun adını Türk akımı koyabiliriz, Türk doğalgaz akımı' koyabiliriz diye bir ifadede kullandılar. Ve Karadeniz'den geçecek Türkiye sınırlarından, Yunanistan sınırında Türk topraklarında orada bir hat kurulacak. 'Bunun adımını atabiliriz' dendi. Mutabık kalmamız halinde bir de bu hattı kuracağız ki yıllık bunun da 63 milyar metreküp kapasitesi olacak. Biz de oradan alabildiğimizi alacağız, Avrupa da talep etmesi halinde oradan istediği kadar doğalgazı alma şansına sahip olacak."

Bir yandan gelişen ve büyüyen Türkiye'nin her geçen gün artan enerji ihtiyacını güvenilik şekilde karşılamak, öte yandan da ülkeyi bir enerji üssü haline dönüştürmek için tüm imkanları kullandıklarını, kullanmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, Türkiye Petrolleri başta olmak üzere bu konuda faaliyet gösteren milli kuruluşlara çok büyük görevler, çok önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.