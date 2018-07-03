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Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış...

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış...

03 Temmuz 2018 Salı 13:18
Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış...

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, son yıllarda ürün kalitesinin artırıldığını ve dünyanın 134 ülkesine ihracat yapıldığını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdiğini ve 1 milyar 175 milyon dolara yükseldiğini anımsattı.

Bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubunun 412,7 milyon dolarla yaş meyve olduğunu aktaran Sin, "Narenciye ihracatı ise yılın ilk yarısında miktarda yüzde 42, değerde yüzde 39 artış göstererek 407,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan narenciye ihracatının yaklaşık yüzde 78'i Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) kanalı ile gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Yılın ilk 6 ayında en çok ihraç edilen ürünlerin domates, limon, kiraz, vişne, mandalina ve portakal olduğunu belirten Sin, şunları kaydetti:

"Son yıllarda üreticilerin bilinçlendirilmesi kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ürün kalitesi artırılarak dünyanın 134 ülkesine ihracat yapıldı. Ocak-haziran döneminde en çok yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Irak, Almanya, Romanya ve Ukrayna oldu. Alternatif pazar yaratma çalışmalarını çok önemsiyoruz. Yaş meyve sebzede kaliteye ve gıda güvenliğine verdiğimiz önem arttı ve Türk ürünleri artık uluslararası piyasada daha yüksek fiyata talep görüyor. Sektörde kaydedilen bu ciddi aşamaların sayesinde diğer ülkelere de ihracatımızın yükselerek artacağını temenni ediyorum."

 

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Son Güncelleme: 03.07.2018 17:14
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