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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...

Türkiye Dışişleri Bakanlığının istişareler için ülkeye çağırdığı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye dönüyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...

Türkiye Dışişleri Bakanlığının istişareler için ülkeye çağırdığı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye dönüyor.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:01
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...

 Türkiye Dışişleri Bakanlığının istişareler için ülkeye çağırdığı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye dönüyor.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından istişare için Türkiye'ye çağrılan ve 16 Mayıs'ta Ankara'ya gelen Büyükelçi Kılıç, başkentten ayrıldı.


Kılıç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'da Washington'a yapacağı ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştireceği görüşmeden önce görev yeri Washington'a gidiyor.

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Bakan Çavuşoğlu, Almanya'da Solingen katliamının 25. yılı anma törenlerine katılmasının ardından Ankara’ya dönüş yolunda beraberindeki gazetecilere yaptığı değerlendirmede Büyükelçi Kılıç'ın 4 Haziran'daki görüşme öncesinde görevinin başına döneceğini açıklamıştı.


Çavuşoğlu, "Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip de 4 Haziran görüşmesine dönük hazırlıkları yapması önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.


 

Son Güncelleme: 31.05.2018 13:08
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