“Türkiye'nin Kendi Sismik Gemisi Ve Sondaj Platformu Olması Akdeniz'deki Aramalar İçin Önemli”

“BİR GEMİYLE BAŞLANIR, ZAMANLA İKİNCİ GELİR, BU ÖNEMLİ BİR ADIM”



Pamir "Türkiye Petrolleri'nin özelleştirilmesi, BOTAŞ'ın özelleştirilmesi gündemde. Varlık fonuna devrediler. TP'nin içi boşaltıldı. TP'nin teknik kadroları, muazzam bir şekilde tırpanlandı, elde hiçbir şey kalmadı. Bunların hepsi, enerji politikaları ve milli politikalar açısından büyük bir zaaftır. AKP iktidarının bu anlamda yatacak yeri yok. Ancak bu gemi ve platformların varlığı önemlidir. Bir taneyle başlar, ikincisi gelir. Ancak şu ekonomik koşullarda, doların alıp başını gittiği göz önüne alındığında, bunu ne kadar başarabilirsiniz, bu ayrı konu. 29 ekim retoriğini kullanarak yerel seçimlere dönük bir hamle atılmış olması son derece eleştirilebilir bir durum. Ancak hamle doğru ve önemlidir" diye ekledi.



“TÜRKİYE DİKKATİNİ DOĞU AKDENİZ'E VERMEKTE HAKLI”



Gazeteci Ceyhun Bozkurt ise"Bilindiği üzere Fatih Mayıs sonunda zaten Akdeniz'e gönderilmişti ve bazı çalışmalar tamamlanınca sondaj çalışmalarına başlayacağı duyurulmuştu. Fatih, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olma özelliği taşıyor. Bu gemiyle Türkiye yeraltı sondajı yapabilecek gemiye sahip olan 10 ülkeden biri haline geldi. İkinci sondaj gemisinin çalışmalarını da yakın zamanda başlayacağı duyurulmuştu" dedi.







"Bu bölge bilindiği üzere Leviathan bölgesi. Bu bölgenin doğalgaz ve petrol açısından zenginliği ortada. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir rezervden bahsediliyor. Bu da ekonomik olarak başta emperyalist güçler olmak üzere herkesin dikkatini bu bölgeye çevirmesine neden oldu. Rumlar burada AB üyesi olmasından ötürü Batı dünyasının ve bölgede de İsrail ile Mısır'ın desteğini almaya çalışıyor. Batı emperyalizmi de, Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını verme niyetinde değil. Rumları kullanarak hamlelerini yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Kıbrıs Türkünün hakkını koruma çabalarından en çok rahatsız olan ülkeler ABD, İsrail ve Mısır."

“DOĞU AKDENİZ'DEKİ TERÖR KORİDORUNA YÖNELİK DE ÖNEMLİ BİR HAMLE”

Konunun ulusal güvenlik boyutu olduğuna da işaret eden Bozkurt "Doğu Akdeniz'de bir de ulusal güvenlik boyutu var. Türkiye'nin bölgede ekonomik ve askeri anlamda ağırlığı olmazsa, KKTC'nin bir gün bile yaşaması söz konusu olamaz. Bu da güneyden çevrilmemize neden olur. Ayrıca Batı dünyasının Irak ve Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü PKK/PYD eliyle Akdeniz'e ulaştırmayı planladığı koridor da Doğu Akdeniz'deki bu gelişmelerden bağımsız değil. Yani Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını yaparak bu politikaya müdahalede bulundu, Doğu Akdeniz politikalarında söz sahibi oldu. Özetle gerek ekonomik çıkarlarımız gerek ulusal güvenliğimiz açısından Doğu Akdeniz hayati önemde. Fatih'in sondaj çalışmalarına başlaması da ülkemizin kararlılığını göstermesi açısından son derece olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı. Bozkurt "Bunu aktarmamızın nedeni, başta Asya-Pasifik ülkeleri olmak üzere dünyada artan enerji ihtiyacı için deniz alanları artık çok önemli. Bu gemiler, Türkiye'nin bu durumu kavradığının göstergesi. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Karadeniz'de dönem dönem petrol ve doğalgaz aramaları yapılıyor. Ege'de, Yunanistan ile süren kıta sahanlığı sorunu nedeniyle şu aşamada bir arama yok. Ancak giderek artan bir şekilde Doğu Akdeniz önem kazanıyor. Doğu Akdeniz denince de ilk olarak aklımıza Kıbrıs adası geliyor. 2000'li yılların başında bu bölgede zengin doğalgaz ve petrol yatakları olduğu keşfedilince büyük güçlerin bu bölgeye ilgisi giderek arttı. Ayrıca buraya komşu ülkeler de dikkatini buraya verdi. Türkiye de dikkatini buraya vermekte haklı" dedi ve şöyle devam etti:"Bu bölge bilindiği üzere Leviathan bölgesi. Bu bölgenin doğalgaz ve petrol açısından zenginliği ortada. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir rezervden bahsediliyor. Bu da ekonomik olarak başta emperyalist güçler olmak üzere herkesin dikkatini bu bölgeye çevirmesine neden oldu. Rumlar burada AB üyesi olmasından ötürü Batı dünyasının ve bölgede de İsrail ile Mısır'ın desteğini almaya çalışıyor. Batı emperyalizmi de, Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını verme niyetinde değil. Rumları kullanarak hamlelerini yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Kıbrıs Türkünün hakkını koruma çabalarından en çok rahatsız olan ülkeler ABD, İsrail ve Mısır."

Sondajın 29 Ekim'de başlayacağına, Alanya açıklarında 5 ay boyunca devam edeceğine işaret eden Pamir "Bu platform önce Alanya açıklarında sondaj yaptıktan sonra Finike açıklarına gidecek. Herhangi bir doğalgaz bulgusu olduğu takdirde — ki gayet umutlu 3 ve 2 boyutlu sismik yapılmıştı- o zaman Türkiye ve Kıbrıs'ın eli güçlenir. Rumlar, müzakere yöntemlerini değiştirmek zorunda kalır hatta bu süreç tersine dönebilir. Bu hem Türkiye'nin gaz ihtiyacına yanıt verebilir, hem de Kuzey Kıbrıs'ın özellikle enerji ve elektrik ihtiyacını Fuel Oil'den karşılamasının da önüne geçer. Çünkü bu hem çevre kirliliği hem de ekonomik açıdan akılcı değil. Yani KKTC'nin enerji sorununa çözüm bulmamada da önemli bir hamle olacaktır" dedi.