banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96508
ALTIN
244.098
DOLAR
6.3056
STERLİN
8.3443
EURO
7.3885
Cratos'tan yangınla ilgili açıklama
CRATOS'TAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cratos otelde yangın
CRATOS OTELDE YANGIN
Akaryakıta zam!
Son Dakika
AKARYAKITA ZAM!
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

“Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Tavrı Ve Duruşu Net“

“Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Tavrı Ve Duruşu Net“

20 Eylül 2018 Perşembe 10:56
“Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Tavrı Ve Duruşu Net“

TÜRKİYE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ: "TEK TARAFLI, TÜRKİYE’NİN VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN HAKLARININ YOK SAYILDIĞI, ADADAKİ TARAFLARIN EŞİT VE ADİL PAY ALMADIĞI BİR SİSTEME GEÇİT VERMEYECEĞİZ" 


"DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE’NİN ONAY VERMEDİĞİ, RIZASININ OLMADIĞI HİÇBİR PROJENİN OLDU BİTTİYE GETİRİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK" 


"FATİH GEMİSİ, ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE İLK SONDAJINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AKDENİZ’DE GÖREVE BAŞLAYACAK. İKİNCİ SONDAJ GEMİMİZİN ALIMI İÇİN DE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"
TC  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Tek taraflı, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz. Türkiye’nin bu konudaki tavrı ve duruşu nettir." dedi. 


Dönmez, 9. Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'nda, Türkiye’nin denizlerdeki varlıklarını Barbaros, Oruç Reis sismik ve Fatih sondaj gemileriyle daha da güçlendirdiğini söyledi.


Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacaklarını dile getiren Dönmez, "Türkiye petrol ve doğalgazda kaynak zengini bir ülke olmadığından, dünyadaki jeopolitik gerilimler ve ekonomik gel-gitlerden doğrudan etkilenen bu sektörde, konjonktürel gelişmelere göre hareket edemeyiz. Bütün gayretimiz yerli üretimi artırarak cari açığı mümkün olduğunca aşağıya çekmektir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz. Tek taraflı, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz. Türkiye’nin bu konudaki tavrı ve duruşu nettir. Uluslararası hukuktan kaynaklı hak ve menfaatlerimizi sonuna kadar korumaya karalıyız." diye konuştu.


 "SON 16 YILDA ARAMA ÜRETİME 10 MİLYAR DOLAR HARCADIK"


Son yıllardaki petrol arama ve üretim faaliyetleri konusunda da bilgi veren Dönmez, şöyle devam etti:
"Sağlam bir ekonomi ve bağımsız politikalar için enerjide yerli üretimi artırarak dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda kontrol edilebilir bir seviyeye gelmek zorundayız. Bu bağlamda, Fatih gemimiz, önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz’de göreve başlayacak. Son 16 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 10 milyar dolar harcadık, bunun yüzde 50’si, Türkiye Petrolleri’nden, yüzde 50’si ise yerli ve yabancı yatırımcılardan geldi. Arama ve üretim sektörü bugün desteklediği yan endüstriler ile 5 milyar dolarlık bir değer yaratmakta, potansiyelimiz bunun çok daha üzerinde. Bu yatırımlar karşılığında 20 milyar dolarlık ithalatı önledik, ama yine de istediğimiz noktada değiliz. Enerjinin gelecek vizyonu olan Milli Enerji ve Maden Politikası bu anlayışla doğdu. Her zaman şu hususu dile getirdik: Enerjide bağımsızlık güçlü bir ekonominin temeli demek. Enerjide bağımsızlık güçlü bir diplomasi ve ulusal güvenlik politikalarının anahtarı demek. Biz hep şunu dedik: Petrol varsa bulacağız. Daha fazla arama ve sondaj yapacağız. Buradan hareketle hidrokarbon arama ve üretiminin artırılması için son dönemde önemli adımlar attık. Bu oyunun rengini, kaderini değiştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." 


 "35 YIL ARADAN SONRA BAŞLAYAN PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI"
Dönmez, bu yıl içerisinde kuzey ve güney sınır bölgelerinde 35 yıl aradan sonra ilk defa petrol arama çalışmalarına yeniden başladıklarına işaret ederek, Türkiye’de ilk defa havadan gravite veri toplanması işlemini gerçekleştirdiklerini, bölgenin jeolojik haritasının güncellenmesi için kayaç numunelendirmesi yaptıklarını söyledi.


Bakan Dönmez,  "Trakya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başlattığımız konvansiyonel olmayan çalışmalarda önemli aşamalar kaydettik. Konvansiyonel olmayan potansiyelimizin tespiti ve ticari hale gelmesi için bu alana hem özel sektör hem de kamu eliyle teknoloji yoğun yatırımlara devam ediyoruz." dedi.


Uzun vadeli projeksiyonlarla Türkiye’yi enerjide güvenli bölgeye taşıyacak somut adımları hayata geçirdiklerini, enerjinin gelecekte evrileceği noktayı yakından takip ettiklerini anlatan Dönmez, "Bütün eylem planlarımızı bugünün gerçekleri ve yarının gerekleri üzerine kurguluyoruz. Bu nedenle dengeli bir enerji portföyü oluşturmak için kaynak, ülke ve güzergah çeşitliliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye’yi dış kaynaklı iktisadi-siyasi etkenler karşısında korumak için enerji kaynaklarımızı mümkün olduğunca çeşitlendiriyoruz. Yapılan projeksiyonlara göre 2040 yılına kadar küresel enerjinin yarısını petrol ve doğalgaz karşılayacak. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. 


Son Güncelleme: 20.09.2018 14:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Çocuğunuzu Fastfood İle Ödüllendirmeyin”
“Çocuğunuzu Fastfood İle Ödüllendirmeyin”
“Dünyada Her 3 Saniyede Bir Hastaya Demans Teşhisi Konuluyor“
“Dünyada Her 3 Saniyede Bir Hastaya Demans Teşhisi Konuluyor“
Lübnan'da Enerji Gemileriyle Faaliyet Gösteren Karadeniz Holding, Ülke Elektriğinin Yüzde 35-40'ını Üretiyor
Lübnan'da Enerji Gemileriyle Faaliyet Gösteren Karadeniz Holding, Ülke Elektriğinin Yüzde 35-40'ını Üretiyor
Alanya'da Kıbrıs Gazileri “Bocce“ Takımı Kurdu
Alanya'da Kıbrıs Gazileri “Bocce“ Takımı Kurdu
E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı
E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı
Hamilelikte Alınan Kilolar Çocuklarda Sağlığı Etkileyebiliyor
Hamilelikte Alınan Kilolar Çocuklarda Sağlığı Etkileyebiliyor
Aşure Sağlığı Da Koruyor
Aşure Sağlığı Da Koruyor
Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçişi Kolaylaştırıldı
Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçişi Kolaylaştırıldı
İdlib'deki Silahsızlanma Bölgesini İHA'lar Denetleyecek
İdlib'deki Silahsızlanma Bölgesini İHA'lar Denetleyecek
Türkiye Ve Rusya İdlib'de Ateşkesi Korumaya Aldı
Türkiye Ve Rusya İdlib'de Ateşkesi Korumaya Aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim