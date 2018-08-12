Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldırı...

BAŞKONSOLOSLUK BİNASINA DÜN GECE MOLOTOF KOKTEYLİ İLE SALDIRAN KİŞİ, GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN YAKALANDI



Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu binasına dün gece molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen kişi, Hollanda polisi tarafından göz altına alındı.



Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın dün akşam yerel saatle 22.10'da gerçekleştiğini ve saldırganın polis tarafından başkonsolosluğa 1 kilometre mesafede gözaltına alındığını söyledi.



ABD ve Rusya temsilcilikleri arasında bulunan Türk Başkonsolosluğuna yönelik saldırının 34 yaşında bir Hollandalı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Orkun, şunları kaydetti:



"Saldırgan, üç ayrı el yapımı patlayıcı atmış. Güvenlik kameramızın kaydettiği görüntüye göre ilk attığı patlayıcı, alev topu şeklinde bahçeye düşmüş. İkinciyi ana giriş kapımızın yanındaki cama atmış. Allah'tan molotof kokteyli kırılmış, ancak alev almamış, alev alsa çok ciddi zarar verebilirdi. Üçüncü patlayıcı düzeneğini ise büyük teneke kutuları birbirine bağlayarak yapmış. Bu da tam olarak alev almamış."



Terör örgütlerinin geçmişte Türkiye'nin dış temsilciliklerine saldırıda bulunduğunu hatırlatan Orkun, "Bizim, diplomatlar olarak 40'tan fazla şehidimiz var. Bu tür saldırılar bizi yıldırmak yerine birbirimize daha çok kenetliyor. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Saldırıda, binada ufak çaplı hasar meydana geldi.



