banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kasap akü çaldığı iddiası ile tutuklandı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
Umut taciri AİDS’li çıktı
UMUT TACİRİ AİDS'Lİ ÇIKTI
banner282

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldırı...

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldırı...

12 Ağustos 2018 Pazar 14:06
Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldırı...

BAŞKONSOLOSLUK BİNASINA DÜN GECE MOLOTOF KOKTEYLİ İLE SALDIRAN KİŞİ, GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu binasına dün gece molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen kişi, Hollanda polisi tarafından göz altına alındı.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın dün akşam yerel saatle 22.10'da gerçekleştiğini ve saldırganın polis tarafından başkonsolosluğa 1 kilometre mesafede gözaltına alındığını söyledi.

ABD ve Rusya temsilcilikleri arasında bulunan Türk Başkonsolosluğuna yönelik saldırının 34 yaşında bir Hollandalı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Orkun, şunları kaydetti:

"Saldırgan, üç ayrı el yapımı patlayıcı atmış. Güvenlik kameramızın kaydettiği görüntüye göre ilk attığı patlayıcı, alev topu şeklinde bahçeye düşmüş. İkinciyi ana giriş kapımızın yanındaki cama atmış. Allah'tan molotof kokteyli kırılmış, ancak alev almamış, alev alsa çok ciddi zarar verebilirdi. Üçüncü patlayıcı düzeneğini ise büyük teneke kutuları birbirine bağlayarak yapmış. Bu da tam olarak alev almamış."

Terör örgütlerinin geçmişte Türkiye'nin dış temsilciliklerine saldırıda bulunduğunu hatırlatan Orkun, "Bizim, diplomatlar olarak 40'tan fazla şehidimiz var. Bu tür saldırılar bizi yıldırmak yerine birbirimize daha çok kenetliyor. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda, binada ufak çaplı hasar meydana geldi.

 

banner288
Son Güncelleme: 12.08.2018 17:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki
İyi Parti Kurultayında Genel Başkanlığa Akşener seçildi
İyi Parti Kurultayında Genel Başkanlığa Akşener seçildi
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Başkan Erdoğan Amerika'nın küstah teklifini anlattı
Başkan Erdoğan Amerika'nın küstah teklifini anlattı
Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?
Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?
450 Milyon Liralık dev proje!
450 Milyon Liralık dev proje!
Yürek burkan kaza! Yola saçıldı
Yürek burkan kaza! Yola saçıldı
Giresun'da kamyonet devrildi: 3 ölü, 6 yaralı
Giresun'da kamyonet devrildi: 3 ölü, 6 yaralı
Merter Esnafı, Erdoğan'ın Çağrısına Uyup Dolar Kurunu 4 Liraya Sabitledi
Merter Esnafı, Erdoğan'ın Çağrısına Uyup Dolar Kurunu 4 Liraya Sabitledi
MASKİ’DEN, KARTLI SAYAÇ ABONELERİNE DUYURU
MASKİ’DEN, KARTLI SAYAÇ ABONELERİNE DUYURU

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim