Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Hamlesi Dengeleri Değiştirecek

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye'nin Akdeniz'de gerçekleştireceği petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında yeni kaynaklar keşfetmesinin bölgedeki tüm dengeleri değiştireceğini belirtti.

TESPAM BAŞKANI AKYENER: "TÜRKİYE'NİN AKDENİZ'DEKİ GİRİŞİMLERİ NETİCESİNDE İLGİLİ POTANSİYEL ALANLARDA YENİ KAYNAKLAR KEŞFETMESİ, BÖLGEDEKİ TÜMDENGELERİ DEĞİŞTİRECEK"

"GKRY, AFRODİT SAHASININ GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARINI İLERİKİ BİR TARİHE ERTELEMEK ZORUNDA KALACAK"

"YABANCI ŞİRKETLER RUMLAR İLE DEĞİL, BÖLGENİN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ TÜRKİYE VE ORALARDAKİ RUHSATLARIN GERÇEK SAHİBİ OLAN TÜRK ŞİRKETLERİYLE ORTAKLIK MÜZAKERELERİNE GİRİŞEBİLİR"

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye'nin Akdeniz'de gerçekleştireceği petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında yeni kaynaklar keşfetmesinin bölgedeki tüm dengeleri değiştireceğini belirtti.

Akyener, Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın petrol ve doğalgaz aramak için MTA Oruç Reis Gemisi'ni Akdeniz'de görevlendirmesinin uluslararası alanda büyük yankı uyandırdığını ifade eden Akyener, Türkiye'nin bu hamlesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından tepkiyle karşılandığını söyledi.

Akyener, GKRY'nin, Akdeniz'deki arama faaliyetlerinin sözde kendilerine ait alanlarda güvenlik sorunlarına neden olacağını ve bölgesel barışı da engelleyeceğini aktardı.

Türkiye'nin yerli kaynaklarını tespit etme ve geliştirme stratejisi çerçevesinde attığı adımların önemli sonuçları olacağını vurgulayan Akyener, şunları söyledi:

"Türkiye, Akdeniz'de hidrokarbon aramacılığına yönelerek GKRY'nin usulsüz şekilde bazı Amerikan, Katarlı, Norveçli ve İtalyan şirketlerle birlikte ihlal ettiği deniz alanlarını, sahiplenmiş olacak. öylelikle, olası bir Kıbrıs çözümü kapsamında hak sahibi olduğu deniz alanlarını kaybetmemiş olacak. GKRY, Kıbrıs adasının güneyindeki 200 milyar metreküp doğalgaz rezervine sahip olduğudüşünülen Afrodit sahasının geliştirilmesi konusundaki çalışmalarını da ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kalacak. Türkiye'nin Akdeniz'deki girişimleri neticesinde ilgili potansiyel alanlarda yeni kaynaklar keşfetmesi, bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek."

ÜÇÜNCÜ TUR ARAMA RUHSAT ANLAŞMALARINDA SON AŞAMA

Türkiye'nin Akdeniz’deki ruhsat alanlarında aramacılık ve sondaj faaliyetlerinin Rumlar tarafından istenmeyen bir durum olacağını ifade eden Akyener, bu çalışmaların Kıbrıs'taki müzakere sürecini etkileyeceğini söyledi.

Akyener, GKRY'nin uluslararası enerji şirketleriyle Akdeniz'deki tartışmalı parsellerde yapılan 3. tur arama ruhsat anlaşmalarında son aşamaya geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar sonucu bölgede faaliyet hazırlığında olan yabancı şirketlerden bazıları aslında Türk deniz alanlarının haksız ihlaline ortak oluyor fakat Türkiye bu hamlesiyle o bölgelerde aramacılık faaliyetlerine başlamış olacak. Bu sebeple, yabancı şirketler Rumlar ile değil, bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye ve oralardaki ruhsatların gerçek sahibi olan Türk şirketleriyle ortaklık müzakerelerine girişebilir. Bu aynı zamanda yabancı yatırımcılar için siyasal, ekonomik ve finansal açıdan daha karlı bir seçim olacak."

Gelecek süreçte Türkiye'nin bölgede doğru ve kararlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Akyener, sürecin doğru yönetilmesiyle Türkiye’nin sadece Kıbrıs politikalarında değil, Suriye ve Ege'de de elini güçlendireceğini sözlerine ekledi.