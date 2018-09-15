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Türkiye, KKTC'ye Sağlık Alanında Malzeme Desteğinde Bulunacak

KKTC ile Türkiye arasında sağlık alanında hibe ve Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği yapılmasına yönelik anlaşmalar Türkiye’de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye, KKTC'ye Sağlık Alanında Malzeme Desteğinde Bulunacak

KKTC ile Türkiye arasında sağlık alanında hibe ve Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği yapılmasına yönelik anlaşmalar Türkiye’de Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 08:49
Türkiye, KKTC'ye Sağlık Alanında Malzeme Desteğinde Bulunacak

KKTC ile Türkiye arasında sağlık alanında hibe ve Türkiye ile Moğolistan arasında güvenlik iş birliği yapılmasına yönelik anlaşmalar Türkiye’de Resmi Gazete'de yayınlandı.


Türkiye ve KKTC arasında 9 Temmuz 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre, Türkiye dostluk ve iyi niyet jesti olarak KKTC'ye çeşitli aşı, serum ve ilaç hibe edecek.


Türkiye ile Moğolistan arasında 11 Nisan 2013'te Ulanbatur'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması" kapsamında iki ülke ulusal mevzuatları çerçevesinde, organize suçlar başta olmak üzere diğer sınır aşan suçlarla ilgili iş birliği içinde hareket edecek.


Buna göre, taraflar, uyuşturucu, uyarıcı ve psikotrop maddeler ile bunların imalinde kullanılan ara kimyasal maddelerin yasal üretimi ve ticaretinin denetlenmesi konusunda deneyim teatisinde bulunacak ve bu alanda istismarı önlemek için tedbirler alacak.

Son Güncelleme: 15.09.2018 12:30
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