banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587
“İskele Festivali Açıldı”
“İskele Festivali Açıldı”
KTTO, kaçak et konusunda değerlendirmelerde bulundu
DENİZ: “KAÇAK ET, SAĞLIK SORUNUDUR”
Gazimağusa’da kavga
GAZİMAĞUSA'DA KAVGA
Sigara hırsızı tutuksuz yargılanacak
SİGARA HIRSIZI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

Türkiye Kit Çalışanlarına Kadro Yolu Açıldı!

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan personel, uygulanacak sınavdaki başarılarına göre işçi statüsünde istihdam edilebilecek.

Türkiye Kit Çalışanlarına Kadro Yolu Açıldı!

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan personel, uygulanacak sınavdaki başarılarına göre işçi statüsünde istihdam edilebilecek.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:18
Türkiye Kit Çalışanlarına Kadro Yolu Açıldı!

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan personel, uygulanacak sınavdaki başarılarına göre işçi statüsünde istihdam edilebilecek.
Bakanlar Kurulunun "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, KİT'ler ve bağlı ortaklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan ve 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde işçi statüsünde istihdam edilebilecek. İki yıllık sürenin hesaplanmasında, yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler dahil edilmeyecek.
Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl içinde yazılı, sözlü ve ya uygulamalı sınav yapacak. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslarla gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkili olacak.
Bu kapsamda yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı gibi bilgileri içerecek şekilde 15 gün içinde Hazine Müsteşarlığına bildirilecek. Yerleştirmelerden kaynaklı hizmet alımı tutarında eksilme oluşması halinde, bu tutar, yılı Genel Yatırım Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülecek.
Öte yandan, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23'üncü maddesi esas alınacak.
Yapılacak atamalar, kuruluşların talepleri doğrultusunda her bir KİT ve bağlı ortaklığı için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sayıyı aşamayacak.
 


banner288
Son Güncelleme: 30.06.2018 12:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Son Müsteşar “Devletin Mutfağı”na veda Ediyor...
Türkiye’de Son Müsteşar “Devletin Mutfağı”na veda Ediyor...
Kadlava Sofralarda...
Kadlava Sofralarda...
Gülen'in Darbe Girişimini Yönettiğini Ortaya Koyan Yeni Deliller ABD'de
Gülen'in Darbe Girişimini Yönettiğini Ortaya Koyan Yeni Deliller ABD'de
“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”
“Var Sistemiyle Futbolda Heyecan Arttı”
Türkiye’nin Güney Ege Sahilleri Giderek Doluyor...
Türkiye’nin Güney Ege Sahilleri Giderek Doluyor...
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hayatını Kaybetti
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hayatını Kaybetti
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor...
Şarık Tara Son Yolculuğuna Uğurlanıyor...
Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL talebini reddetti
Hürriyet, Yurt Dışı İştiraklerini Sattı!
Hürriyet, Yurt Dışı İştiraklerini Sattı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim