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Türkiye, Kayıp Gazeteci İçin Suudi Başkonsolosluğu’nda Arama İzni İstedi

Türkiye, Kayıp Gazeteci İçin Suudi Başkonsolosluğu’nda Arama İzni İstedi

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:49
Türkiye, Kayıp Gazeteci İçin Suudi Başkonsolosluğu’nda Arama İzni İstedi

SUUDİ  BÜYÜKELÇİ VELİT BİN ABDÜL KERİM EL HİREYCİ DÜN İKİNCİ DEFA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI.

Türkiye Suudi Arabistan'a İstanbul'daki başkonsolosluk binasında arama yapma talebini iletti. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binası girdikten sonra kaybolmasının ardından Suudi Arabistan Büyükelçisi Velit bin Abdül Kerim el Hireyci dün ikinci defa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşıkçı ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Türkiye, Kaşıkçı için S.Arabistan Konsolosluğu'ndan arama izni istedi.

BÜYÜKELÇİ İKİNCİ KEZ BAKANLIKTA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'yi dün bakanlığa davet etti. 

Kaynaklar, görüşmede, El-Hireyci'ye kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma sürecinde "tam bir iş birliği içinde olunması" mesajının iletildiğini kaydetti. 
Cemal Kaşıkçı'nın geçen salı günü en son görüştüğü kişi olan nişanlısı H.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti. 

Söz konusu iddiayı yalanlayan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı'nın, "konsolosluğa geldiği ancak sonra ayrıldığı" açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin geçen çarşamba da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

PROTESTO

Bu arada, Kaşıkçı için Suudi konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Suudi Arabistan hanedanına yönelik muhalif yazıları ile bilinen bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için salı günü saat 13.12'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gitmişti. Kaşıkçı’nın binadan bir daha çıkmadığı belirtilmişti.

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 18:08
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