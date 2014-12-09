“Türkiye-İsrail Arasındaki Bir Gaz Anlaşması, İlişkileri Normale Döndürebilir“

MERKEZİ ABD'DE BULUNAN WASHİNGTON ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI PROGRAMI DİREKTÖRÜ ÇAĞAPTAY:

''TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NORMALE DÖNMESİNDE ENERJİ ÖNEMLİ BİR UNSUR''

"GAZI GÜNEY KIBRIS ÜZERİNDEN YUNANİSTAN'A ULAŞTIRMAK YÜKSEK MALİYETLİ VE İSRAİL İÇİN KARLI DEĞİL. İSRAİL, TÜRKİYE İLE SÜREGELEN GÜÇLÜ EKONOMİK BAĞLARININ FARKINDA VE BUNLARI İLERLETMEK İÇİN GAZI TÜRKİYE'YE SATMAK İSTİYOR"

Merkezi ABD'de bulunan Washington Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normale döndürülmesinde enerjinin önemli bir unsur olabileceğini belirtti.

Çağaptay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) veya Yunanistan ile kesinlik kazanmış bir doğalgaz anlaşması yapmadığını, Yunanistan'ın da ekonomik problemleri nedeniyle İsrail gazının alımına uzun süreli taahhüt veremeyeceğini söyledi.

Türkiye-İsrail arasındaki olası bir doğalgaz anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürebileceğini vurgulayan Çağaptay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin halihazırda doğalgaz şebekesi mevcut. Bu nedenle Türkiye'nin İsrail gazını almak, kendi tüketicilerine sunmak ve Avrupa'ya ihraç etmek için altyapı yatırımı düşük maliyetli olacaktır. Fakat bu gazı Güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a ulaştırmak yüksek maliyetli ve İsrail için karlı değil. İsrail, Türkiye ile süregelen güçlü ekonomik bağlarının farkında ve bunları ilerletmek için gazı Türkiye'ye satmak istiyor. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normale dönmesinde enerji önemli bir unsur."

Kıbrıs'ın güneyindeki doğalgaz sahalarını da değerlendiren Çağaptay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile GKRY'nin bu sahaları keşfetmede işbirliğine gitmelerinin, adada birleşmeyi de sağlayabileceğini, Washington'da da birçok kişinin buna inandığını dile getirdi.

TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ta müzakerenin tekrar çözüm odaklı şekilde başlaması yönünde güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirtmiş, Kıbrıs etrafındaki doğalgaz kaynaklarının Kıbrıslıların bütününe ait olduğunu ve bunun Kıbrıs'taki kapsamlı çözüm sürecine de katkı sağlayacağını söylemişti.

KKTC yetkilileri de Kıbrıs'ın doğalgaz rezervlerinde KKTC'nin de hak sahibi olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin kararlılıkla çözüm arayışı içinde olduklarını bildirmişlerdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, İsrail'in açıklarındaki Levant sahasında 510 milyar metreküp, Kıbrıs'ın güneyindeki Afrodit sahasında da 200 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu öngörülüyor.