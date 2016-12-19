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19 Aralık 2016 Pazartesi 15:40

Türkiye-İran-Rusya Üçlü Toplantısı Yarın Yapılacak

Türkiye-İran-Rusya Üçlü Toplantısı Yarın Yapılacak
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TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, TOPLANTIYA KATILMAK ÜZERE MOSKOVA'YA GİDİYOR

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep ve Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidiyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 27 Aralık için planlanan Türkiye-İran-Rusya toplantısı yarın yapılacak. Çavuşoğlu, toplantıya katılmak üzere bugün Moskova'ya hareket edecek.

Çavuşoğlu, ziyaret vesilesiyle Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili konuların ele alınacağı bir görüşme de gerçekleştirecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, toplantıyı, "Ülke (Suriye) genelinde ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm konusunda müzakerelerin başlaması için bir taraftan gayret sarf ediyoruz.

Önümüzdeki süreçte bu çabalarımız devam edecek. Bu anlamda, bu ayın sonunda 27 Aralık'ta Moskova'da Türkiye, Rusya, İran üçlü toplantısını gerçekleştireceğiz." sözleriyle duyurmuştu.

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