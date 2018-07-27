Türkiye İle ABD Arasında “Papaz Brunson“ Gerilimi!

Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın cezaevinden ev hapsine alınmasına rağmen, Washington'dan art arda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri geldi. Önce Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye ağır yaptırımların uygulanacağını söyledi ardından da Başkan Trump konuyla ilgili benzer mesaj verdi.



Trump, tweet mesajında “Amerika, iyi bir Hıristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Brunson’ın uzun süren tutukluğu nedeniyle Türkiye’ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacak. (Brunson) büyük sıkıntılar çekiyor. Bu masum dindar insan derhal serbest bırakılmalı” dedi.



Öncesinde ise Pence dini özgürlükler konu konferansta konuyla ilgili konuştu. ABD Başkan Yardımcısı, Türkiye’de terör örgütüne yardım ve casusluk suçlamalarıyla yargılanan Brunson’ın serbest bırakılması için Türkiye'nin acil harekete geçmemesi halinde Türkiye’ye ağır yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Pence, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk Hükümeti’ne sesleniyorum, Amerika Başkanı adına bir mesajım var: Brunson’ı ya hemen serbest bırakırsınız ya da sonuçlarına katlanırsınız” dedi.



ANKARA'DAN WASHINGTON'A SERT TEPKİ



Ankara'nın Washington'a yanıtı gecikmedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



ABD yönetiminin açıklamalarının bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:



"FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.



Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi Türkiye'nin yargısına müdahale eden ABD Başkanı Donald Trump'a, Twitter hesabından karşılık verdi.



Bakan Çavuşoğlu, "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir." paylaşımında bulundu.



Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile konuya ilişkin bir görüşme de gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Başkanı Trump ve Yardımcısı Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve Türkiye'nin buna tepkisinin hemen ardından Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'ye yönelik sosyal medya paylaşımları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.



Türkiye'nin, hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Aksoy, "Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.



İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'un tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak önceki gün ev hapsine çevrilmişti.



