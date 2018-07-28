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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:12
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin Türkiye ile ABD arasında neden olduğu gerilimin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ikinci kez telefonla görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerde bulunmuşlardı. Bu açıklamalara Türkiye'den çok sert tepki gösterilmişti. Çavuşoğluile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, aynı gün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Çavuşoğlu, Pompeo'ya, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunun altını çizmişti.

Çavuşoğlu ile Pompeo, bugün de telefonla görüştü.

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