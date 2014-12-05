Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Türkiye İçin Kritik Saatler!

Nefesler tutuldu, gözler bugün Moody's'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesine çevrildi. S&P ve Fitch'in ardından uzmanlar Moody's'den de sürpriz beklemiyor.

Türkiye İçin Kritik Saatler!

Nefesler tutuldu, gözler bugün Moody's'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesine çevrildi. S&P ve Fitch'in ardından uzmanlar Moody's'den de sürpriz beklemiyor.

05 Aralık 2014 Cuma 11:26
Türkiye İçin Kritik Saatler!
banner238

Sıfırcı hocalar olarak nitelendirilen uluslararası kredi kuruluşlarından S&P ve Fitch'ten sonra şimdi de gözler Moody's'de... Fitch ve S&P'nin not ve görünümü sabit tutmasının ardından uzmanlar Moody's'den de sürpriz beklemiyor.


Dışsal riskler vurgulanabilir


ALB Menkul Değerler Analisti ve UZMANPARA yazarı Enver Erkan, Moody’s’in dışsal riskler üzerine uyarılar yapmasının beklenebileceğini söyledi. Özellikle jeopolitik risklerin ilerleyen dönem Türkiye ekonomisine olası etkilerine yönelik uyarılar ile birlikte FED’in faizleri artırma sürecinde gerçekleşebilecek döviz hareketlerinin özel sektöre olası etkilerinin altının çizilebileceğini vurgulayan Erkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada ön plana çıkacak olan faktör, özel sektörün borç yükü olacaktır. 2015 yılını değerlendirirsek, düşük büyümenin gerçekleşeceği bir yıl bekleniyor. Diğer taraftan önümüzdeki sene hikaye Euro Bölgesi’ndeki ekonomik sorunlar olacaktır.

Euro Bölgesi’ne ticaret hacmimiz toplam ticaretimizin yaklaşık yüzde 40’lık kısmını oluşturuyor. 2014 yılı başında bizi taşıyan ana olgu Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmaydı. Eğer buradaki sorunlar devam ederse ve bizde de etkilerini görürsek, bu sefer içeride büyümeyi desteklemek durumunda kalabiliriz ki, bu da daha fazla borçlanma anlamına gelebilir.

Şirketlerin bankalara borçları bankacılık sektörünü, bu da ekonomiyi etkileyebilir. Diğer taraftan bankacılık sektörünün nispeten sağlam olduğuna, cari açık ve enflasyonda da düşen petrol fiyatlarına bağlı olarak gerileme beklentileri üzerinde durması beklenebilir."


Moody's oyunun kuralını değiştirir mi?



Saxo Capital Markets Uluslararası Piyasalar Direktörü ve UZMANPARA yazarı Özgür Hatipoğlu ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi:


"Moody’s Türkiye’nin ülke notuna ve kredi görünümüne müdahale ettiğinde güney doğu sınırımızdaki gerginlikler ve bunun ekonomiye ve siyasete olan etkileri gündemdeydi. Sonuç olarak not yatırım yapılabilir seviyede kaldı, ama kredi notu görünümü “durağan”dan “negatif”e gerilemişti. Yarın ki açıklamada, siyasette istikrar sağlanmış olması ve finansal piyasadaki belirsizliklerin azalmasına ve şartların iyileşmesine rağmen bir iyileşme beklenmiyor.


Değişikliğin olmaması halinde faizlerdeki yavaşlama devam edecektir. BIST ise biraz daha spekülatif davranıp volatilite gösterebilir çünkü 86,700 direncini kırmakta zorlanıyor. USDTRY ise yurt içi dinamiklerden ziyade son zamanlarda global olarak dolar endeksine bağlı hareket etmesinden dolayı kredi notu ve görünümde değişiklik olmaması haberi için aşırı bir fiyatlama yapmayacaktır."


Fitch ve S&P değişikliğe gitmemişti


Fitch, Türkiye’nin ‘BBB-‘ olan kredi notunu ve not görünümünü teyit ederken, S&P de Türkiye'nin kredi notunu 'BB+', not görünümünü ise 'negatif'te sabit tutmuştu.


Moody's ise 16 Mayıs 2013’te Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmıştı. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu 'Baa3', görünümü negatifte tutuyor. 

Son Güncelleme: 05.12.2014 11:29
Anahtar Kelimeler:
Http://www.kibrismanset.com/xpanel/index.php?file=haberler&islem=ekleduzenleKıbrıs ManşetTürkiye İçin Kritik Saatler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim