Türkiye İçin Kritik Saatler!

Sıfırcı hocalar olarak nitelendirilen uluslararası kredi kuruluşlarından S&P ve Fitch'ten sonra şimdi de gözler Moody's'de... Fitch ve S&P'nin not ve görünümü sabit tutmasının ardından uzmanlar Moody's'den de sürpriz beklemiyor.





Dışsal riskler vurgulanabilir





ALB Menkul Değerler Analisti ve UZMANPARA yazarı Enver Erkan, Moody’s’in dışsal riskler üzerine uyarılar yapmasının beklenebileceğini söyledi. Özellikle jeopolitik risklerin ilerleyen dönem Türkiye ekonomisine olası etkilerine yönelik uyarılar ile birlikte FED’in faizleri artırma sürecinde gerçekleşebilecek döviz hareketlerinin özel sektöre olası etkilerinin altının çizilebileceğini vurgulayan Erkan, sözlerine şöyle devam etti:



"Burada ön plana çıkacak olan faktör, özel sektörün borç yükü olacaktır. 2015 yılını değerlendirirsek, düşük büyümenin gerçekleşeceği bir yıl bekleniyor. Diğer taraftan önümüzdeki sene hikaye Euro Bölgesi’ndeki ekonomik sorunlar olacaktır.



Euro Bölgesi’ne ticaret hacmimiz toplam ticaretimizin yaklaşık yüzde 40’lık kısmını oluşturuyor. 2014 yılı başında bizi taşıyan ana olgu Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmaydı. Eğer buradaki sorunlar devam ederse ve bizde de etkilerini görürsek, bu sefer içeride büyümeyi desteklemek durumunda kalabiliriz ki, bu da daha fazla borçlanma anlamına gelebilir.



Şirketlerin bankalara borçları bankacılık sektörünü, bu da ekonomiyi etkileyebilir. Diğer taraftan bankacılık sektörünün nispeten sağlam olduğuna, cari açık ve enflasyonda da düşen petrol fiyatlarına bağlı olarak gerileme beklentileri üzerinde durması beklenebilir."





Moody's oyunun kuralını değiştirir mi?







Saxo Capital Markets Uluslararası Piyasalar Direktörü ve UZMANPARA yazarı Özgür Hatipoğlu ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi:





"Moody’s Türkiye’nin ülke notuna ve kredi görünümüne müdahale ettiğinde güney doğu sınırımızdaki gerginlikler ve bunun ekonomiye ve siyasete olan etkileri gündemdeydi. Sonuç olarak not yatırım yapılabilir seviyede kaldı, ama kredi notu görünümü “durağan”dan “negatif”e gerilemişti. Yarın ki açıklamada, siyasette istikrar sağlanmış olması ve finansal piyasadaki belirsizliklerin azalmasına ve şartların iyileşmesine rağmen bir iyileşme beklenmiyor.





Değişikliğin olmaması halinde faizlerdeki yavaşlama devam edecektir. BIST ise biraz daha spekülatif davranıp volatilite gösterebilir çünkü 86,700 direncini kırmakta zorlanıyor. USDTRY ise yurt içi dinamiklerden ziyade son zamanlarda global olarak dolar endeksine bağlı hareket etmesinden dolayı kredi notu ve görünümde değişiklik olmaması haberi için aşırı bir fiyatlama yapmayacaktır."





Fitch ve S&P değişikliğe gitmemişti





Fitch, Türkiye’nin ‘BBB-‘ olan kredi notunu ve not görünümünü teyit ederken, S&P de Türkiye'nin kredi notunu 'BB+', not görünümünü ise 'negatif'te sabit tutmuştu.





Moody's ise 16 Mayıs 2013’te Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmıştı. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu 'Baa3', görünümü negatifte tutuyor.