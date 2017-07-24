Türkiye Hükümetinde Görev Dağılımı Yapıldı

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan ve Başbakan Yardımcılarının görev alanları ile bağlı kurum ve kuruluşları açıkladı.

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan ve Başbakan Yardımcılarının görev alanları ile bağlı kurum ve kuruluşları açıkladı.

Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kabine revizyonunun ardından gerçekleştirilen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan ve yardımcılarının görev alanları ile bağlı kurum ve kuruluşların belirlendiğini ifade eden Bozdağ, bu çerçevede Milli Güvelik Kurulu (MGK) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Türkiye Varlık Fonunun doğrudan Başbakan Binali Yıldırım'a bağlı çalışacağını belirtti.

Bozdağ, Hükümet Sözcülüğü, TBMM ile ilişkiler, Danıştay ile ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Anadolu Ajansının (AA) kendi sorumluluğuna verildiğini söyledi.

Ekonominin koordinasyonunun ve bankaların, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in sorumluluğunda olacağını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Milli Güvenlik Kurulu kararlarının takibi, reformların ve yatırımların koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yerine getirilecektir. Ayrıca RTÜK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu da Fikri Işık'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ, Kıbrıs işleri koordinasyonu, yatırım ortamının iyileştirilmesi, AFAD ve yatırım ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecektir. Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Projesi, yüzüncü yıl anmaları ile ilgili hazırlıklar konuları üzerinde çalışacak. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, Sayın Çavuşoğlu tarafından ilgilenilecektir. Başbakan yardımcıları arasındaki görev dağılımının hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bugün ilk kez Bakanlar Kurulunda yer alan bakanlara ve görevi değişen bakanlara başarılar dileyen Bozdağ, bugüne kadar kurulda görev yapan, millete ve ülkeye hizmet eden bakanlara da şükranlarını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulunda, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yenilenen eğitim ve öğretim programlarına ilişkin sunum yaptığını kaydetti.

Hükümetin önümüzdeki 6 ay içinde yapacağı çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını vurgulayan Bozdağ, bu değerlendirmelerin sonuçlarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

"İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'NIN KUTSİYETİNİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜDÜR"

Bozdağ, İsrail hükümetinin Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı duymak, bu kutsiyeti ve statüyü korumakla yükümlü olduğunu belirterek, "Bu onların hukuki de ayrıca sorumluluğudur. Bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmesini İsrail hükümetinden bekliyoruz. Ayrıca Harem-i Şerif'in etrafına konan metal detektörlerin kaldırılmasını ve ibadet hürriyetinden istifade ederek ibadet yapmak isteyen Müslümanlara konulan kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını ve Harem-i Şerif ile ilgili bugüne kadarki normal, doğru ve rutin uygulamalar neyse ona aynen geri dönülmesini buradan Türkiye olarak İsrail yönetiminden, bu konuda basiretli hareket ederek olayların daha fazla büyümesini engellemesi konusunda adımlar atmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

FETÖ FİRARİSİ ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA'DA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü iddiası ile ilgili olarak da Bozdağ, "Daha önce Gürcistan ile ilgili bir ihbar vardı. Son günlerde de Almanya ile ilgili gelen bir ihbar söz konusu. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu ihbarı hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hem de ilgili idari makamlara iletmiştir. Bu konuda her ihbarı titizlikle devletimizin ilgili organları değerlendiriyor ve yapılması gereken araştırmalar titizlikle yürütülüyor. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Henüz doğruluğu teyit edilmiş değil" ifadelerini kullandı.