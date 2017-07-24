Türkiye Hükümetinde Görev Dağılımı Yapıldı

RECEP AKDAĞ KIBRIS İŞLERİ KOORDİNASYONUNDAN SORUMLU BAŞBAKAN YARDIMCISI OLDU

Türkiye’de hükümet değişikliğinin ardından görev dağılımı açıklandı.

Kıbrıs İşleri Koordinasyonu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın sorumluluğuna verildi.

Hükümet Sözcülüğüne, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ getirildi.

Bozdağ yaptığı açıklamada, "Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ, Kıbrıs işleri koordinasyonu, yatırım ortamının iyileştirilmesi, AFAD ve yatırım ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecektir. Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Projesi, yüzüncü yıl anmaları ile ilgili hazırlıklar konuları üzerinde çalışacak. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, Sayın Çavuşoğlu tarafından ilgilenilecektir” dedi.

Geçen dönem Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Tuğrul Türkeş, yeni kabinede yer almamıştı.