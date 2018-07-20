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Türkiye-Hollanda ilişkileri normalleşecek

Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atanmasında uzlaştı.

Türkiye-Hollanda ilişkileri normalleşecek

Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atanmasında uzlaştı.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:53
Türkiye-Hollanda ilişkileri normalleşecek

Türkiye-Hollanda ilişkileri normalleşecek

Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atanmasında uzlaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Hollanda'nın karşılıklı ilişkileri normalleştirme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavşoğlu, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu çerçevede, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını söyledi.

Stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilere zarar veren mevcut tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da ortak beklentisi ve arzusu olduğunu müşahade ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti. Bu mektup üzerine kendisiyle ayrıca telefonda görüştük ve ilişkilerimizin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldık.

Büyükelçiler kısa zamanda atanacak

Bu çerçevede ilk adım, Türkiye ve Hollanda büyükelçilerinin karşılıklı atanması olacak.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ise önümüzdeki aylarda Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'da 450 bin kişiden meydana gelen büyük bir Türk toplumu bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'de en büyük doğrudan yabancı yatırıma sahip bu ülkeyle ilişkilerin düzelmesi yolunda, dış politikada her zaman olduğu üzere milli menfaatler doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkilerin bundan sonraki seyri için bir yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Hollanda hükümeti, 2017 yılında Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. 

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin verilmemiş,,,Kaya'nın korumalarını gözaltına alınmış ve kendi polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.

13 Mart 2017'de Hollanda'yla tüm üst düzey diplomatik ilişkilerin askıya alınmıştı.

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