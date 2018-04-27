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Türkiye havalimanları, Çin nüfusundan fazla yolcu ağırladı

Türkiye'deki tüm havalimanları, 2007'den bu yılın ilk çeyreğine kadarki dönemde iç ve dış hatta 1 milyar 492 milyon 101 bin 719 yolcuyu ağırlayarak, Çin ile Hindistan'ın nüfusundan fazla kişiye hizmet verdi.

Türkiye havalimanları, Çin nüfusundan fazla yolcu ağırladı

Türkiye'deki tüm havalimanları, 2007'den bu yılın ilk çeyreğine kadarki dönemde iç ve dış hatta 1 milyar 492 milyon 101 bin 719 yolcuyu ağırlayarak, Çin ile Hindistan'ın nüfusundan fazla kişiye hizmet verdi.

27 Nisan 2018 Cuma 11:00
Türkiye havalimanları, Çin nüfusundan fazla yolcu ağırladı

Türkiye'deki tüm havalimanları, 2007'den bu yılın ilk çeyreğine kadarki dönemde iç ve dış hatta 1 milyar 492 milyon 101 bin 719 yolcuyu ağırlayarak, Çin ile Hindistan'ın nüfusundan fazla kişiye hizmet verdi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de sefer yapılan tüm havalimanları, bugüne kadar milyonlarca yerli ve yabancı yolcuyu ağırladı.

İç ve dış hatta tüm havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 2007'de 70 milyon 296 bin 532 olurken, bu sayı 2008'de 79 milyon 438 bin 289'a, 2009'da ise 85 milyon 508 bin 508'e yükseldi.

Havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı, 2010'da ilk defa 100 milyonu aştı. Söz konusu yılda, Türkiye'deki havalimanlarından geliş gidiş yapan yolcu 102 milyon 800 bin 392 olarak kayıtlara yansıdı. 

Havalimanından geçen yolcu sayısı 2011'de 117 milyon 620 bin 469, 2012'de 130 milyon 351 bin 620, 2013'te 149 milyon 430 bin 421, 2014'te 165 milyon 720 bin 234, 2015'te ise 181 milyon 74 bin 531 olarak istatistiklere geçti.

Hizmet alan yolcu sayısı 2016'da 173 milyon 743 bin 537 olarak belirlenirken 2017'de 193 milyon 31 bin 746 kişi havalimanlarında ağırlandı. Böylece havalimanlarında gelen giden yolcu sayısı geçen yıl en yüksek rakama ulaşmış oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde 43 milyon 85 bin 440 yolcunun iç ve dış hat seferleri için havalimanlarından geliş gidiş yaptığı belirlendi.

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Böylece Türkiye'de faaliyet gösteren tüm havalimanlarından 2007'den 2018 yılının ilk çeyreğine kadar gelen ve giden yolcu sayısı 1 milyar 492 milyon 101 bin 719 oldu.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 505 MİLYON YOLCU

Aynı istatistiklere göre, 2007'den itibaren bu yılın ilk çeyreğine kadar en fazla yolcu ağırlayan ilk altı havalimanı arasında Atatürk Havalimanı, iç ve dış hatta 505 milyon 199 bin 553 yolcu ile ilk sırada yer aldı.

Atatürk Havalimanı'nı, Antalya Havalimanı 257 milyon 255 bin 191, Sabiha Gökçen Havalimanı 193 milyon 758 bin 723, Ankara Esenboğa Havalimanı 109 milyon 673 bin 390, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise 103 milyon 608 bin 709 yolcu ile izledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin raporunda dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in nüfusu yaklaşık 1,4 milyar, Hindistan'ınki ise yaklaşık 1,3 milyar olarak bildirilirken, Türkiye'deki tüm havalimanlarında 2007'den 2018'in ilk çeyreğinde 1 milyar 492 milyon 101 bin 719 yolcuya hizmet verildi.

Böylece, söz konusu dönemde Türkiye'deki havalimanlarından ağırlanan yolcu sayısıyla, Çin ile Hindistan'ın mevcut nüfusunun geride bırakıldığı görüldü.

 

Son Güncelleme: 27.04.2018 14:57
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