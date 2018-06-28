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Türkiye hava savunmasını güçlendiriyor...

Türkiye'nin katmanlı hava ve füze savunma yeteneğinin, yurt içi imkanların azami seviyede kullanılarak geliştirilmesi için çabalar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye hava savunmasını güçlendiriyor...

Türkiye'nin katmanlı hava ve füze savunma yeteneğinin, yurt içi imkanların azami seviyede kullanılarak geliştirilmesi için çabalar tüm hızıyla sürüyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:44
Türkiye hava savunmasını güçlendiriyor...

Türkiye hava savunmasını güçlendiriyor

Türkiye'nin katmanlı hava ve füze savunma yeteneğinin, yurt içi imkanların azami seviyede kullanılarak geliştirilmesi için çabalar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye, hava savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

Türkiye'nin Hava ve Füze Savunma Yol Haritası çalışmaları doğrultusunda, ülkenin katmanlı hava ve füze savunma yeteneğinin yurt içi imkanların azami seviyede kullanılarak geliştirilmesine yönelik proje modelleri oluşturuluyor.

Yurt içi geliştirme modeli çerçevesinde ve Türk firmaları öncülüğünde, gerekmesi durumunda yurt dışı firma, kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda teknik destek alınarak çalışmalar yürütülüyor.

Seri üretim dönemi için planlama faaliyetleri gerçekleştiriliyor

Bunun yanında, tasarım ve geliştirme faaliyetleri tamamlanan projelerde yan sanayi ve KOBİ'lerin etkin rol alacağı seri üretim dönemi için planlama faaliyetleri yapılıyor.

Bu amaçla başta ASELSAN ve ROKETSAN olmak üzere diğer savunma sanayii firmalarının da mevcut imkan ve kabiliyetleri kullanılarak hem yatırım tekrarları önleniyor hem de yurt dışında rekabet edebilmek amacıyla sektörün sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Dünyada uygulanan yöntemler yakından takip ediliyor

NATO alt çalışma grupları ve ülkeler arası savunma sanayii iş birliği çalışmalarıyla benzeri faaliyetlere katılım sağlanarak hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimine dair dünyada uygulanan yöntemler yakından takip ediliyor.

Göktuğ, yer sistemlerinden kullanılabilecek

Hisar Projesi kapsamında ortaya çıkan sistemlerin yurt içi ve ihracat versiyonlarına dair gereksinimler göz önüne bulundurularak 40 kilometre üzeri menzile çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilecek hava-hava füzesinin Hisar kapsamında geliştirilen yer sistemlerinden kullanılabilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Korkut Projesi kapsamında geliştirilen sistemin deniz platformuna entegrasyonunu için testler tamamlanacak. Böylece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sistem ihtiyacının yurt içinden karşılanması sağlanacak.

Hisar’ın test atışları başarıyla yapıldı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda ASELSAN ve ROKETSAN iş birliğinde geliştirilen Hisar hava savunma füzelerinin test atışları başarıyla gerçekleştirildi.

Test atışları yapılan alçak irtifa (Hisar-A/15 kilometre) ve orta irtifa (Hisar-O/25 kilometre) hava savunma füzeleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı geliştirildi.

Hisar-A'nın 2020, Hisar-O'nun 2021 yılında hizmete alınması bekleniyor.

Korkut denizde de koruyacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmeye başlanan Korkut sistemi, savaş gemilerinin füzelere karşı korunmasında da kullanılacak.

Bu amaçla ön prototip olarak üretilen Korkut-D sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın destekleriyle eğitim gemisi TCG S. Mehmetpaşa'ya entegre edildi. Sistemle yapılan testler, Korkut-D'nin gemileri füzelere karşı korumada kullanılabileceğini ortaya koydu.

Yapılan atışlı test sırasında Korkut-D tespit, takip ve ateş altına almayı içeren tüm fonksiyonları operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak yerine getirdi ve füze saldırısı şeklinde yüksek hızla deniz yüzeyinden yaklaşan hedefi ateş altına alarak imha etti.

Uzun menzil stratejisi

Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacını ise kısa vadede Rusya'dan alacağı S-400 füzeleriyle karşılayacak.

Orta vadede diğer ülkelerle ortak geliştirilecek sistemlere yönelecek Türkiye, ASELSAN, ROKETSAN ve EUROSAM ortaklığında SAMP-T hava savunma sisteminden daha gelişmiş bir sistem üzerinde kavram tanımlama çalışması yürütüyor.

Uzun vadede ise, tamamen yerli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemine sahip olunması hedefleniyor.

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