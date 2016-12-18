Türkiye Halepliler İçin Seferber Oldu

ZOR GÜNLER GEÇİREN HALEPLİLER İÇİN BİRÇOK İLDE YARDIM KAMPANYALARI DÜZENLENDİ, TOPLANAN TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ TIRLARLA SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

HALEP HALKI İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYAYA SİVAS'TA 2 ÇOCUK ANNESİ BİR KADIN EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ BOZDURARAK, MARDİN'DE 7 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK AİLESİNİN DOĞUM GÜNÜ İÇİN YAPACAĞI HARCAMALARI BAĞIŞLAYARAK DESTEK VERDİ

Beşşar Esad rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'ten tahliye edilen siviller için Türkiye genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Toplanan temel ihtiyaç malzemeleri, tırlarla Suriye'ye gönderildi.

Halepliler için birçok ilde düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşlar büyük destek verdi. Kampanyaya, Sivas'ta 2 çocuk annesi bir kadın evlilik yüzüğünü bozdurarak, Mardin'de 7 yaşındaki bir çocuk ailesinin doğum günü için yapacağı harcamaları bağışlayarak katkı sundu.

AA muhabirinin son iki günde yayımlanan haberlerden yaptığı derlemeye göre, Bursa, Diyarbakır, Sakarya ve Şanlıurfa'daki kampanyalar kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Suriye'ye gönderildi.

Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen "Halep İçin Harekete Geç" kampanyasında toplanan 20 tır kömür, törenle Halep'e gönderildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, törende, kentteki sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle bölgeye daha önce 500 tıra yakın yardım malzemesi gönderdiklerini belirterek, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Diyarbakır'da, Sur İş Adamları ve Toptancıları Derneği (SİDER) üyelerince Halep'e ihtiyaç malzemeleri gönderdi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Gıda Toptancıları Sitesi'nde bir araya gelen SİDER üyeleri, topladıkları iki günlük malzemeyi Hayrat İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Suriye'nin Halep kentine ulaştırmak üzere gönderdi.

SİDER Başkanı Şükran Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'e giyim, çocuk bezi, un ve gıda yardımı göndereceklerini söyledi.

AK Parti Sakarya Gençlik Kollarınca ilçe teşkilatlarının da katkısıyla temin edilen yardım malzemeleri, Halep'e ulaştırılmak üzere Gaziantep'e gönderildi.

Sakarya Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Macit Özçelik, il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, yıllarca İslam coğrafyasında yaşanan zulmün son günlerde daha da arttığını söyledi.

Halep'te zirveye çıkan zulmün bir katliama dönüştüğünü vurgulayan Özçelik, "Şu an Halep'te insanlık katlediliyor. Yaşayanlara nefes hakkının verilmediği, her gün yüzlerce sivilin katledildiği Halep'te bir insanlık suçu işleniyor. Halep'i görmezden gelemeyiz, orada yaşanan zulme sessiz kalamayız." diye konuştu.

Özçelik, ensar olma ruhuyla her zaman mazlumlara sahip çıktıklarını, bu acıların paylaşılması gerektiğini her fırsatta dile getireceklerini ifade etti.

Şanlıurfa Gençlik Merkezi üyesi gençler ise sosyal medya aracılığıyla "Halep'e Ses Ver" sloganıyla kampanya düzenledi. Kampanyada, aralarında 250 çuval un, 1 ton makarna, gıda paketi, giyim ve bebek mamalarının da bulunduğu çeşitli insani yardım malzemeleri toplandı.

Merkez önündeki törenin ardından yardımlar, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen kamyonla, Halep'ten tahliye edilenlerin bulunduğu İdlib bölgesine doğru yola çıkarıldı.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Halep'e sahip çıkmak için duyarlılık gösteren gençlere teşekkür etti.

Şanlıurfa Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Keskin de Halep'te yaşanan insani drama Türkiye'nin sessiz kalmayacağını söyledi.

"HALEP'E YOL AÇMAK İÇİN"

Memur-Sen öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde toplanan yardımları taşıyan tırlar, konvoy halinde Hatay'a ulaştı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konvoyun Antakya'dan Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlanışında yaptığı konuşmada, 81 ilden gelen gönül erleriyle Halep'e yol açmak için seferde olduklarını belirtti.

"Tırlara insanlığı yükledik. Yönümüz Halep. İnsanlık, barış, adalet için yola düştük." diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Rusya, İran ve Suriye'den oluşan zulüm ve vahşet çetesi Halep'i yıktı. Bedenleri küçük, yürekleri büyük çocukların haykırışlarını unutmayacağız. Ninnilerle uyutulması gereken bebeklerin kurşunlarla susturulduğu bir dünyada bu vahşete şahitler olarak sessiz kalmayacağız. Dünya sussa biz yine susmayacağız. Hakkı haykıracağız ve mazluma el uzatmaya devam edeceğiz. Zulmün ve zalimin karşısında durma onurunu her zaman ayakta tutacağız."

Konuşmanın ardından 81 ilden çıkan yardım tırlarının da yer aldığı konvoy, dualarla uğurlandı.

HALEP'E YARDIM İÇİN EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ BOZDURDU

Sivas'ta 2 çocuk annesi 24 yaşındaki ev kadını Hüsne Bayır, evleri yakılıp yıkılan, hastanelerde ilaçsızlıktan tedavi edilemeyen Halepliler için evlilik yüzüğünü bozdurarak, yardım kampanyasına katkıda bulundu.

Hüsne Bayır, evlilik yüzüğünün karşılığında edindiği 130 lirayı, ziyaret ettiği Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a vermesinin ardından, sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle herkesin takdirini kazandı.

Görüntüyü izleyen çok sayıda kişinin kendilerine yardımda bulunma talebini reddeden Bayır, yardımların Halep'e yapılmasını istedi. Bayır, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın yeni yüzük alma ve yardım talebini de kabul etmedi.

Başkan Aydın, davranışından çok etkilendiği Bayır ailesini Alibaba Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Hüsne Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan insanlık dramını her gün televizyondan izlediklerini söyledi.

Özellikle çocukların yaşadıkları dram karşısında sessiz kalmama adına bir şeyler yapmak istediğini belirten Bayır, nakit paraları olmadığı için eşinden müsaade alarak evlilik yüzüklerini bozdurduğunu, karşılığında aldığı 130 lirayı makbuz karşılığında belediyeye teslim ettiğini dile getirdi.

Bayır, "Haberlerde izledim, çocuklar perişan durumda oldukları için ağlıyorlardı, evleri yıkılmıştı. Hastane yok, dua edilerek dikiş atılıyordu, görünce kötü oldum. Çocukların çığlıklarına sessiz kalamazdım. Sonra eşimle bir şey yapmaya karar verdim. Oraya gidip bir şey yapamayız, buradan bir şey gönderebiliriz dedim. Bir tek de yüzüğümüz vardı, başka bir şey de yoktu. Yüzüğü aldım, kuyumcuya götürdüm ve bozdurdum." diye konuştu.

Yüzüğü bozdurduktan sonra eşini telefonla aradığını ve onun da "gerekirse borç para alarak Halep'e yardım yapmasını" tavsiye ettiğini anlatan Bayır, hayrının kabul olmasını diledi.

DOĞUM GÜNÜ HARCAMALARINI HALEP'E BAĞIŞLADI

Mardin'in Midyat ilçesinde 7 yaşındaki İbrahim Taha Bedir, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasına, ailesinin doğum günü için yapacağı harcamaları bağışlayarak katıldı.

Midyat İMKB 75. Yıl İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Bedir, 300 lirayı İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik'e Halep halkına ulaştırılmak üzere verdi.

Bedir, haberlerde Halep'te yaşanan acıları ve çocukları görünce çok duygulandığını söyledi.

Savaşların olmamasını ve çocukların ölmemesini isteyen Bedir, "Doğum günüm için yapılacak 300 lira masrafın Halep'teki çocuklara gönderilmesi için bağışta bulundum. Herkesin bu kampanyaya ve Halep'teki çocuklara yardım etmesini istiyorum." dedi.

Baba Zeyni Bedir de Halep'e ilişkin haberleri izlerken çok etkilendiklerini belirterek, "Ailece aldığımız karar doğrultusunda doğum günü pastası ve masraflarını ve alacağımız hediyeleri Halep'teki kardeşlerimize, mazlum, masum çocuklara, yetimlere gönderme kararı aldık. Çocuğum aldığımız bu kararla çok sevindi ve hemen kabul etti. Biz de ilçe müftülüğümüze gelerek kampanyaya destek olduk." diye konuştu.

Müftü Mehmet Şafi Bilik de İbrahim Taha Bedir ve ailesine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

KYK'DAN KAMPANYA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Halep için yardım kampanyası başlatıldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, dünyanın gözü önünde insanlık dramına sahne olan Halep için "Halep Bizdir, Halep Bizdendir" adı altında, 19-30 Aralık'ı kapsayan yeni bir yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında Türkiye ve KKTC'deki 686 yurtta kalan KYK'lı gençler, yerel halkın da katkılarıyla Haleplilere yardım elini uzatacak. Toplanacak yardımlar, gıda, giyecek, mutfak, barınma ve temizlik malzemeleri olarak gruplandırılarak paketlenecek.

Yardım malzemeleri, 2 Ocak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Genel Müdürü Sinan Aksu ve KYK'lı gençlerin de katılacağı törenle Türk Kızılayına teslim edilecek.