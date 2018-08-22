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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 15 bin Gazzeliye kurban eti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gazze'de 15 bin aileyi kapsayan kurban eti dağıtımı projesine başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 15 bin Gazzeliye kurban eti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gazze'de 15 bin aileyi kapsayan kurban eti dağıtımı projesine başladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:06
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 15 bin Gazzeliye kurban eti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gazze'de 15 bin aileyi kapsayan kurban eti dağıtımı projesine başladı.

Gazze Şeridi'nde Din işleri ve Vakıflar Bakanlığı Zekat İdaresi Müdürü Üsame Selim, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Gazze'de 15 bin aileyi kapsayan kurban eti dağıtımı projesinin başladığını belirtti.

Selim, kurban eti dağıtım projesinin Gazze Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının gözetiminde yürütüldüğünü aktardı.

34 bin kilo et dağıtılacak

Gazze'deki ailelere dağıtımı yapılacak et miktarının 34 bin kilogram olacağını vurgulayan Selim, dağıtımın bayram günleri içinde tamamlanacağını dile getirdi.

Selim, Türkiye'nin Gazzelilerin sıkıntılarını hafifletmek ve direnişine destek verme çabasının önemine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli 12 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayri insani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

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