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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Pompeo Telefonda Görüştü!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Pompeo Telefonda Görüştü!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi.

07 Ağustos 2018 Salı 17:28
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Pompeo Telefonda Görüştü!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo telefon görüşmesi yaptı. İki bakanın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve mevcut sorunların çözümünü ele aldığı belirtildi.
Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD’li mevkidaşıyla 3 Ağustos'ta yüz yüze görüşmüştü.
Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını" dile getirmişti.
Pompeo ise FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu belirtmişti.
HEYET EN KISA SÜREDE GİDECEK
Bu arada, gün içinde ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti.
Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık edeceği ifade edilmişti.
Heyetin en kısa sürede ABD'ye hareket edeceği belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 07.08.2018 22:05
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