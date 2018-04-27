Türkiye dışında oy verme 7 Haziran'da başlayacak

Türkiye dışındaki vatandaşlar, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 Haziran'da oy vermeye başlayacak.

TC Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi çalışmalarını tamamlamasıyla yurt dışındaki seçmenlerin hangi tarih aralığında sandığa gideceği de netleşti.

Buna göre, yurt dışında oy kullanma işlemi, 7 Haziran'da başlayacak ve 12 gün sürecek. Gümrük kapılarında da oy kullanma işlemi aynı gün başlayacak ancak 24 Haziran'a kadar devam edecek. Oy verme günleri ülkelere göre farklılık gösterecek, bu konuda ülkelerdeki seçmen sayısı da belirleyici olacak.

RANDEVU UYGULAMASI KALDIRILMIŞTI

Yurt dışındaki vatandaşlar, ilk kez 10 Ağustos 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde sandık başına gitmiş, YSK'nin sandık kurduğu temsilciliklerde randevu alarak oy kullanmıştı. Yaşanan aksaklıklar üzerine sonraki seçimlerde randevu uygulaması kaldırıldı. Bu seçimde de yurt dışındaki vatandaşların randevu almaksızın bulunduğu ülke için belirlenen günlerde oy kullanabilecek.

Yurt dışında oy kullanma işlemi, 19 Haziran'da sona erecek. Gümrük kapılarında ise 24 Haziran'a kadar oy verilebilecek.

Oylar, önceki seçimlerde olduğu gibi kullanıldıkları ülkelerden uçak veya diplomatik kuryeyle Türkiye'ye getirildikten sonra 24 Haziran'da Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açılıp sayılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz arasında oy kullanılacak. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi ise 8 Temmuz'a kadar sürecek. Bu kez yurt dışındaki oylar 8 Temmuz'da Türkiye'deki oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açılıp sayılacak.

SANDIĞA GİDEN SEÇMEN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi için 8 Mayıs ile 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 54 ülke ve 112 temsilcilikte sandık kurulmuş, yurt dışındaki 2 milyon 866 bin 979 seçmenden 931 bin 465'i sandık başına gitmişti. Gümrüklerde oy veren vatandaşlarla bu sayı 1 milyon 34 bin 917 olarak gerçekleşmişti.

1 Kasım 2015'teki seçimde ise yurt dışında 54 ülke ve 113 temsilcilikte sandık kurulmuş, 2 milyon 880 bin 554 kayıtlı seçmenin yüzde 45,07'si sandığa gitmiş, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde toplam 1 milyon 298 bin 319 seçmen oy kullanmıştı.

16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği halk oylamasında da 57 ülke ve 120 temsilcilikte sandık kurulmuştu. Seçimde kayıtlı seçmen sayısı artmış, 2 milyon 957 bin 876 seçmenden 1 milyon 325 bin 682'si sandığa gitmişti.