Türkiye denizlerdeki gücünü milli imkanlarla artırıyor Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 2018 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek deniz platformlarına ait bilgileri paylaştı.









Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve üretilen SİHA, İHA, helikopter, zırhlı araçlar, silah ve mühimmatlarla vurucu gücünü artıran Türkiye, 2018 yılı içerisinde denize indirilecek platformlarla gücüne güç katacak. Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek platformlara dair bilgileri ve teslimat tarihlerini açıklayan SSB, “Ana vatanda güvende olmak için, denizde güçlü olmak…” başlığıyla bir video klip yayınladı.



TCG Burgazada Eylül-Ekim 2018’de teslim edilecek SSB’nin aktardığı bilgilere göre, Türkiye'nin denizlerdeki gücüne güç katan Milli Gemi Projesi’nin (MİLGEM) üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın kabulü Eylül-Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TCG Burgazada Korvetinin ilk kaynak töreni, 27 Eylül 2013’te yapılmıştı. MİLGEM, ülke ekonomisine de katkıda bulundu. Türkiye, Pakistan'a tamamen milli ve yerli imkanlarla üretilen 4 Korvet tipi savaş gemisi sattı. Üslerin güvenliğini ‘Süratli Devriye Botu’ sağlayacak Deniz üslerinin denizden güvenliklerinin sağlanması maksadıyla başlatılan ‘Süratli Devriye Botu Projesi’ kapsamında inşa edilen birinci bot Ekim 2018’de, ikinci bot ise Kasım 2018’de denize indirilecek. Proje çerçevesinde 8 bot, yurt içi imkanlarla üretilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Projede yerlilik oranının yüzde 75’e ulaşması hedefleniyor. 13 metre uzunluğundaki devriye botu, 47 knots hıza ulaşabiliyor.



SAT’lar süratle operasyon bölgesine nakledilecek SAT timlerinin Türkiye karasularında ve açık denizde, operasyon bölgesine süratle intikalinin sağlanması için başlatılan ‘Yeni SAT Botu Projesi’ kapsamında inşa edilen birinci bot Temmuz 2018’de, ikinci bot ise Kasım 2018’de denize indirilecek. Proje kapsamında yurt içi imkanlarla üretilecek 2 adet bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Tam boyu 26 metre olan yeni SAT botu, 5 kişilik mürettebatla 51 knot hıza ulaşabiliyor. Akaryakıt gemileri 2018 yılında göreve hazır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte iki adet akaryakıt gemisinin tedarik edilmesi amacıyla başlatılan ‘Lojistik Destek Gemisi Projesi’nin birinci ve ikinci gemileri olan TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ile TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi’nin kabulleri 2018 yılında gerçekleştirilecek. Uzunluğu 105,42 metre, genişliği 16,80 metre olan lojistik destek gemileri, 70 kişilik mürettebatla 12 knots sürate sahip.