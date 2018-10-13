Türkiye'den Yunanistan-Mısır-GKRY'nin “Temelsiz Atıflarına“ Tepki

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY: "YUNANİSTAN'IN GİRİT ADASININ ELUNDA KENTİNDE, 10 EKİM'DE DÜZENLENEN YUNANİSTAN-MISIR-GKRY ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISININ SONUNDA YAYIMLANAN ORTAK BİLDİRİDE, ÜLKEMİZE YAPILAN TEMELSİZ ATIFLAR ESEFLE KARŞILANMIŞTIR"



"KIBRIS TÜRK HALKININ, ADA'NIN ORTAK SAHİBİ OLMASINDAN KAYNAKLANAN HAKLARININ VE ÇIKARLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇABALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"



"TÜRKİYE'NİN VE KKTC'NİN MEŞRU HAKLARI VE ÇIKARLARI HİLAFINA ADIM ATANLAR, BÖLGEDE TÜRKİYE'Yİ YOK SAYMAYA KALKIŞANLAR, EMELLERİNE ASLA ULAŞAMAYACAKLARDIR"



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlü zirve toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, Türkiye'ye yapılan temelsiz atıfların esefle karşılandığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Yunanistan-Mısır-GKRY üçlü zirvesinin ardından yayımlanan ortak bildiriye ilişkin bir soruya yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın Girit adasının Elunda kentinde, 10 Ekim'de düzenlenen Yunanistan-Mısır-GKRY üçlü zirve toplantısı sonunda yayımlanan ortak bildiride, ülkemize yapılan temelsiz atıflar esefle karşılanmıştır." ifadesini kullandı.

Aksoy, Kıbrıs Adası'nda 1963-1974 yıllarında Kıbrıs Rum tarafınca Kıbrıs Türk halkına uygulanan mezalimin unutularak, Kıbrıs sorununun, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'nın verdiği hakka dayanarak 1974'te gerçekleştirdiği Barış Harekatı'na bağlanmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hami Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Kıbrıs Türk halkının Ada'nın ortak sahibi olmasından kaynaklanan haklarının ve çıkarlarının korunmasına yönelik çabalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Bölgede Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hakları ve çıkarları hilafına adım atanlar, bölgede Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar, emellerine asla ulaşamayacaklardır."

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile beraberindeki heyetler, Girit Adası'nda 10 Ekim'de 6'ncısı düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Çipras, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, Mısır ile Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının en kısa sürede belirlenmesi konusunda anlaştıklarını belirtmişti.

