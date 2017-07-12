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12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:10

Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'a Tepki

TC&nbsp; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın İsviçre'deki KıbrısKonferansı'nın sonuçsuz kalması konusunda Türkiye'yi suçlamasının, müzakerelerin aslında ülkesinin ve Kıbrıs Rum tarafının iyi niyetten ve siyasi iradeden yoksun olmaları nedeniyle çöktüğünü örtbas etme gayreti olduğunu belirtti.

Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'a Tepki
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TC  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ MÜFTÜOĞLU: 

"YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN KIBRIS KONFERANSI'NDAN CENEVRE'DE OLDUĞU GİBİ CRANS-MONTANA'DA DA BİR SONUÇ ALINAMAMIŞ OLMASINDAKİ SORUMLULUĞU KENDİ ÜSTÜNDEN ATARAK TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE YIKMAYA YÖNELİK BEYHUDE ÇABALARI, MÜZAKERELERİN ASLINDA ÜLKESİNİN VE KIBRIS RUM TARAFININ İYİ NİYETTEN VE SİYASİ İRADEDEN YOKSUN OLMALARI NEDENİYLE ÇÖKTÜĞÜNÜ ÖRTBAS ETME GAYRETİDİR"

 TC  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın İsviçre'deki KıbrısKonferansı'nın sonuçsuz kalması konusunda Türkiye'yi suçlamasının, müzakerelerin aslında ülkesinin ve Kıbrıs Rum tarafının iyi niyetten ve siyasi iradeden yoksun olmaları nedeniyle çöktüğünü örtbas etme gayreti olduğunu belirtti.

Kocias'ın 10 Temmuz'da Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ile Atina'da düzenlediği ortak basın toplantısında kullandığı bazı ifadelere ilişkin bir soruya verdiği yanıtta Sözcü Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın söz konusu basın toplantısında sarf ettiği, "28 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Crans-Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Türkiye'nin uzlaşmadan uzak bir tutum sergilediği" yönündeki ifadelerin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Kıbrıs Konferansı'nın Crans-Montana oturumuna, müzakere sürecinin en başından bu yana sergilediği iyi niyet ve yapıcı yaklaşımla Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözüm bulunabilmesi amacıyla katıldığına dikkati çeken Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Konferansta hangi tarafların yapıcı davranmadığı ise tüm katılımcılarca bilinmektedir. Öte yandan, Bakan Kocias'ın, basın toplantısında yaptığı gibi temelden yoksun suçlamalarda bulunmasını ve suçlama oyununa girişmesini esasen yadırgamamaktayız. Zira kendi yaklaşımlarının uzlaşı ruhundan tümüyle yoksun ve yapıcılıktan uzak olduğunu bilenler, kendilerinin aksine iyi niyet ve yapıcılık sergileyenleri suçlayabilmek için asılsız ve gerçek dışı iddiaları gündeme getirirler.

Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Kıbrıs Konferansı'ndan Cenevre'de olduğu gibi Crans-Montana'da da bir sonuç alınamamış olmasındaki sorumluluğu kendi üstünden atarak Türkiye'nin üzerine yıkmaya yönelik beyhude çabaları, müzakerelerin aslında ülkesinin ve Kıbrıs Rum tarafının iyi niyetten ve siyasi iradeden yoksun olmaları nedeniyle çöktüğünü örtbas etme gayretidir. Konferansın olumlu şekilde sonuçlanması için hiçbir gayret göstermeyen Bakan Kocias'ı hiç değilse bundan sonra sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

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