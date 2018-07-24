Türkiye'den Yunanistan'a 'yardıma hazırız' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias’ı arayarak Türkiye’nin yardıma hazır olduğu iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 50 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangınlar nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile telefonda görüştü.

Üzüntülerini ve taziyelerini ileten Çavuşoğlu, Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.