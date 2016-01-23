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Türkiye'den Yunan Bakan Kammenos'un Açıklamalarına Kınama...

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türkiye ve Kıbrıs meselesi hakkındaki açıklamalarını kınadı.

Türkiye'den Yunan Bakan Kammenos'un Açıklamalarına Kınama...

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türkiye ve Kıbrıs meselesi hakkındaki açıklamalarını kınadı.

23 Ocak 2016 Cumartesi 11:43
Türkiye'den Yunan Bakan Kammenos'un Açıklamalarına Kınama...
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TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "KAMMENOS'UN ÜLKEMİZ VE KIBRIS MESELESİ HAKKINDAKİ TEMELSİZ VE ETİK DIŞI İFADELERİNİ KINIYORUZ"

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türkiye ve Kıbrıs meselesi hakkındaki açıklamalarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kammenos’un Atina’yı ziyaret eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ile 18 Ocak'taki görüşmesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısındaki ifadelerinin esefle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşme sonrasında sarfedilen, ülkemiz ve Kıbrıs meselesi hakkındaki temelsiz ve etik dışı ifadeleri kınıyoruz. Türk-Yunan ilişkilerinde ve Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme yönelik olumlu bir havanın hakim olduğu mevcut dönemde, Yunanistan Milli Savunma Bakanı’nın basın toplantısında yaptığı yakışıksız açıklamalar, kendisinin bu olumlu ortamdan rahatsız olduğu izlenimini yaratmaktadır. Yunanistan Savunma Bakanının sorumsuzluk örneği teşkil eden ve ciddiyetten uzak beyanlarını şiddetle reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarına "devlet sorumluluğuna uygun davranmalarını" ve iki ülke arasında geliştirilmeye çalışılan işbirliği ortamına zarar verecek açıklamalardan imtina etmeleri çağrısı yaptı.

Kammenos, Atina'da yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türklerinin garantörlere, muhafızlara ve kreditörlere ihtiyaç duymadan yaşayabileceklerini anladığını savunmuştu.

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