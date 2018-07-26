Türkiye'den Trump'a rahip Brunson yanıtı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hukuk kuralları herkes için istisnasız geçerlidir" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Trump'ın Türkiye'yi yaptırımla tehdidine ilişkin 'Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukuk kuralları herkes için istisnasız geçerlidir ' ifadesini kullandı.



Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.



