banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
Misafirlğe gittiği evi soydu
MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVİ SOYDU
Bıçaklı kavga kanlı bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
Gazimağusa'da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Bıçaklı kavga kanlı bitti
Kapat

Türkiye'den muhteşem kanlı ay manzaraları

Son günlerde cevabı en çok aranan soru Kanlı Ay Tutulması ne zaman? sorusu olmuştu. Heyecanla beklenen 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması Türkiye saati ile, 20.13'te başladı. Kanlı ay manzaraları bir çok yerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'den muhteşem kanlı ay manzaraları

Son günlerde cevabı en çok aranan soru Kanlı Ay Tutulması ne zaman? sorusu olmuştu. Heyecanla beklenen 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması Türkiye saati ile, 20.13'te başladı. Kanlı ay manzaraları bir çok yerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:12
Türkiye'den muhteşem kanlı ay manzaraları

Türkiye'den muhteşem kanlı ay manzaraları

Son günlerde cevabı en çok aranan soru Kanlı Ay Tutulması ne zaman? sorusu olmuştu. Heyecanla beklenen 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması Türkiye saati ile, 20.13'te başladı. Kanlı ay manzaraları bir çok yerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tüm Dünya'nın merakla beklediği Kanlı Ay tutulması 20.13'te başladı. 21. yüzyılın en uzun Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor. Ay tutulması ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erdi. 


Dünya'nın Ay'ı tamamen gölgede bıraktığı ve kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da izlenmeye başlandı. Türkiye saati ile 20.13'de başlayan tutulma, ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erdi.

İstanbul'un birçok farklı noktasından izlenebilen tutulma, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi, Ortaköy Camii ile birlikte görüntülendi. Kanlı Ay'ı izlemek için vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Şehrin tarihi güzellikleriyle bir araya gelen 'Kanlı Ay', İstanbul'da ve diğer illerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan 'Kanlı Ay' NASA arafından canlı olarak yayınlandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli askerlikte kışlalar belli oldu
Bedelli askerlikte kışlalar belli oldu
Ali Koç, Alex'e Forma Hediye Etti
Ali Koç, Alex'e Forma Hediye Etti
190 yıllık çınar devrildi! 
190 yıllık çınar devrildi! 
Beşiktaş'tan çifte transfer bombası
Beşiktaş'tan çifte transfer bombası
Son dakika... Beşiktaş Mignolet'yi istiyor!
Son dakika... Beşiktaş Mignolet'yi istiyor!
Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdit mesajına cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdit mesajına cevap
TBMM Başkanı Yıldırım: ABD tehdit dilinden vazgeçmeli
TBMM Başkanı Yıldırım: ABD tehdit dilinden vazgeçmeli
İstanbul'da jandarma müdürü FETÖ'den tutuklandı
İstanbul'da jandarma müdürü FETÖ'den tutuklandı
Irak'ın kuzeyi ve Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi ve Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara, “Papaz Brunson İçin Takas Anlaşması” İddiasını Yalanladı!
Ankara, “Papaz Brunson İçin Takas Anlaşması” İddiasını Yalanladı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim