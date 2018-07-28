Türkiye'den muhteşem kanlı ay manzaraları

Son günlerde cevabı en çok aranan soru Kanlı Ay Tutulması ne zaman? sorusu olmuştu. Heyecanla beklenen 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması Türkiye saati ile, 20.13'te başladı. Kanlı ay manzaraları bir çok yerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tüm Dünya'nın merakla beklediği Kanlı Ay tutulması 20.13'te başladı. 21. yüzyılın en uzun Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor. Ay tutulması ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erdi.



Dünya'nın Ay'ı tamamen gölgede bıraktığı ve kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da izlenmeye başlandı. Türkiye saati ile 20.13'de başlayan tutulma, ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erdi.



İstanbul'un birçok farklı noktasından izlenebilen tutulma, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi, Ortaköy Camii ile birlikte görüntülendi. Kanlı Ay'ı izlemek için vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Şehrin tarihi güzellikleriyle bir araya gelen 'Kanlı Ay', İstanbul'da ve diğer illerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Öte yandan 'Kanlı Ay' NASA arafından canlı olarak yayınlandı.