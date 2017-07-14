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14 Temmuz 2017 Cuma 07:24

Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine gereken karşılığın verileceğini bildirdi.

Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Tepki
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TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “RUM TARAFININ TEK TARAFLI FAALİYETLERİNE GEREKEN KARŞILIK VERİLECEK”

"TÜRKİYE GEREK KENDİ KITA SAHANLIĞINDAKİ HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAKTA GEREK KIBRIS TÜRK TARAFINA DESTEĞİNİ SÜRDÜRMEKTE KARARLIDIR"

 Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine gereken karşılığın verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını göz ardı ederek Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerinin yakından takip edildiği belirtildi.

Türkiye'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından itibaren yaptığı aktarılan açıklamada, "Bu defa da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak verdiği sözde ruhsatlar çerçevesinde bir sondaj gemisi çalışmalarına başlamak üzere bölgeye intikal etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Konferansı da dahil olmak üzere Türk tarafının tüm iyi niyetli gayretlerine rağmen müzakere sürecinin sonuçsuz kalmasının ana nedeninin Rum tarafının kendini adanın tek sahibi olarak görme anlayışı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin Ada’nın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki meşru haklarını görmezden gelerek yürüttüğü tek taraflı faaliyetlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile eşgüdüm içerisinde gereken karşılık verilecektir."

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