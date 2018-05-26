Türkiye'den Almanya'ya miting tepkisi!
Dışişleri Bakanlığı, resmi açıklamasında "Almanya'nın iki yüzlü yaklaşımını kınıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi;
Ülkemizden bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde Alman makamlarına bu husus hatırlatılmış ve gerekli uyarılarda bulunulmuştu. Bütün bunlara rağmen bugün Almanya’nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Terör örgütü PKK’nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen sözkonusu mitinge izin verilmesi, çifte standartın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır.