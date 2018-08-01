Türkiye'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi

ABD'nin iki Türk Bakanı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesine alması Ankara'nın tepkisne neden oldu. Türk Dışişleri Bakanlığı, "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca, "Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı (ABD'ye) gecikmeksizin aynıyla verilecektir. (Türk Bakanlara yaptırımlar konusunda) ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Trump yönetiminin yaptırım kararına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu twitter hesabından "ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz." mesajını paylaştı.