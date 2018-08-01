banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97211
ALTIN
195.318
DOLAR
4.9773
STERLİN
6.5577
EURO
5.8072
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Dikkat yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...
Yarın 7 saat o bölgeye...
Hırsızlık yaptığı yerde bulundu
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERDE BULUNDU
Umuda yolculuk yalan oldu
UMUDA YOLCULUK YALAN OLDU
banner282
Flaş Haber
Umuda yolculuk yalan oldu
Kapat

Türkiye'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi

ABD'nin iki Türk Bakanı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesine alması Ankara'nın tepkisne neden oldu. Türk Dışişleri Bakanlığı,

Türkiye'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi

ABD'nin iki Türk Bakanı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesine alması Ankara'nın tepkisne neden oldu. Türk Dışişleri Bakanlığı,

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:21
Türkiye'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi

ABD'nin iki Türk Bakanı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesine alması Ankara'nın tepkisne neden oldu. Türk Dışişleri Bakanlığı, "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca, "Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı (ABD'ye) gecikmeksizin aynıyla verilecektir. (Türk Bakanlara yaptırımlar konusunda) ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Trump yönetiminin yaptırım kararına sert tepki gösterdi.  Çavuşoğlu twitter hesabından "ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz." mesajını paylaştı. 

banner288
Son Güncelleme: 02.08.2018 00:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den İki Türk Bakana Yaptırım Kararı
ABD'den İki Türk Bakana Yaptırım Kararı
Anne ve bebeğini şehit eden patlayıcı, mutfak tüpüne tuzaklanmış
Anne ve bebeğini şehit eden patlayıcı, mutfak tüpüne tuzaklanmış
Üzerine yıldırım düşen genç savcı hayatını kaybetti
Üzerine yıldırım düşen genç savcı hayatını kaybetti
Şehit anne ve bebeğine veda
Şehit anne ve bebeğine veda
Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki
Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki
Nazlı Çelik'ten duygu dolu paylaşım!
Nazlı Çelik'ten duygu dolu paylaşım!
CHP'de kritik gelişme: Yarın saat 16.00
CHP'de kritik gelişme: Yarın saat 16.00
G.Saray'dan sürpriz transferler! 6 imza...
G.Saray'dan sürpriz transferler! 6 imza...
Motosiklet ata çarptı: 1 ölü
Motosiklet ata çarptı: 1 ölü
FETÖ'cülerin Yurt Dışına Kaçış Girişimleri Hızlandı!
FETÖ'cülerin Yurt Dışına Kaçış Girişimleri Hızlandı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim