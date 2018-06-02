Türkiye'den ABD'nin Filistin Tasarısını Veto Etmesine Tepki!

TC Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Filistinlilerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de 14 Mayıs'ta yaşanan katliam sonrası Kuveyt'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu karar tasarısının ABD'nin oyuyla veto edilmesini esefle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyinin Filistinlilere uygulanan şiddet bağlamında hesap verilebilirlik ve caydırıcılık tesis etmede bir kez daha işlevsiz kalmasına dikkat çekilen açıklamada, BM reformunun ertelenemez bir gereklilik olduğu vurgulandı.