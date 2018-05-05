Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
toz
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
Serdarlı-Lefkoşa yolunda kaza: “4 yaralı”
4 KİŞİ YARALANDI
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Girne'de fuhuş operasyonu
Kapat

Türkiye'den ABD'nin Afrin açıklamasına tepki

TC  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, Afrin halkının geri dönüşüne izin verilmediği yönündeki açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Türkiye'den ABD'nin Afrin açıklamasına tepki

TC  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, Afrin halkının geri dönüşüne izin verilmediği yönündeki açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:14
Türkiye'den ABD'nin Afrin açıklamasına tepki

TC  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, Afrin halkının geri dönüşüne izin verilmediği yönündeki açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Nauert'in 3 Mayıs'ta yaptığı basın toplantısında, Zeytin Dalı Harekatı hakkında PYD/YPG terör örgütünün karalama kampanyasının etkisi altında kalarak, teyit edilmemiş varsayımlar üzerinden talihsiz bir açıklama yaptığının altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce, Afrin’e geri dönmek isteyen yerel halkı engelleyen PYD/YPG’nin kendisidir. Anılan terör örgütü böylelikle Türkiye’ye karşı yürüttüğü kara propaganda faaliyetlerine malzeme devşirmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan, PYD/YPG’nin şehire yerleştirdiği çok sayıdaki mayın ve el yapımı patlayıcının geri dönüşleri zorlaştıran bir güvenlik tehdidi oluşturduğu da vakıadır. Türkiye Afrin’deki durumu normalleştirmek ve yerel halkın güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için çabalarını sürdürmektedir."

Aksoy, mevcut şartlar altında Afrin'deki insani durumun "derin endişe" kaynağı olduğu iddiasının tamamen temelsiz olduğunu vurgulayarak, "Suriye'nin kuzeyinde asıl endişe kaynağı, müttefikimiz olarak bildiğimiz ülkelerin PKK/PYD/YPG'li teröristlerle sürdürdükleri iş birliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın, terörle mücadelenin sivillere zarar vermeden de yürütülebileceğini gösterdiğine işaret eden sözcü Aksoy, "İnsani yardım örgütlerinin Afrin'e geçişlerine izin verilmesi konusunda yapılan çağrının muhatabı da Türkiye değildir. Zira ülkemiz Birleşmiş Milletler'in Afrin'e yönelik insani yardım konvoyları için gerekli her türlü kolaylığı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 05.05.2018 17:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP, İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı
CHP, İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı
Ankara’daki selde 6 kişi yaralandı
Ankara’daki selde 6 kişi yaralandı
İİT Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı seçildi
İİT Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı seçildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4403 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4403 terörist etkisiz hale getirildi
Roketsan Büyüyor...
Roketsan Büyüyor...
Bozdağ, İit Toplantısında Kıbrıs’a Da Değindi: “rumlar İktidarı Türklerle Eşit Ortaklar Olarak Paylaşmak İstemiyor”
Bozdağ, İit Toplantısında Kıbrıs’a Da Değindi: “rumlar İktidarı Türklerle Eşit Ortaklar Olarak Paylaşmak İstemiyor”
Burak Yılmaz bombası!
Burak Yılmaz bombası!
İçinde 43 yolcu vardı... Faciadan dönüldü...
İçinde 43 yolcu vardı... Faciadan dönüldü...
Arda Turan çılgına döndü! Ağır ceza yolda!
Arda Turan çılgına döndü! Ağır ceza yolda!
PFDK Beşiktaş için kararını açıkladı...
PFDK Beşiktaş için kararını açıkladı...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim