Türkiye'deki mal varlığına rağmen devlet yardımı alan ailenin cezası belli oldu

Hollanda'da yaşanan olayda, devletten fakirlik ödeneği adı altında yardım alan bir ailenin Türkiye'de mal varlığının bulunduğu tespit edildi.

Hoogezand Belediyesi, yardım alan 51 ve 52 yaslarındaki bir çiftin Türkiye'de mal varlığının bulunduğunun belirlenmesi üzerine durumun mahkemeye intikal ettiği açıklandı.

Hapis Cezası Verildi

Mahkeme, çiftin, 2005-2016 yılları arasında Türkiye'de mal varlıklarının olduğunu gizleyerek yerel yönetimden haksız yere fakirlik ödeneği aldığına dikkat çekti. Yapılan duruşma sonucunda, çiftin yıllar içinde aldığı toplam 170 Bin Euroluk yardımın tamamının geri ödenmesine ve 11 ay hapis yatmalarına karar verildi.

Fotoğraf: Çiftin yıllar içinde aldığı toplam 170 Bin Euroluk yardımın tamamının geri ödenmesine ve 11 ay hapis yatmalarına karar verildi. (GIE)

Çiftin karara itiraz edeceği açıklanırken, Avrupa ülkelerinde yaşayan ve devlet yardımı ile geçinen kişilerinin mal varlıklarının araştırılmasına devam edileceği belirtildi.

Denetimler Sıklaştırıldı

Aslında mal varlığının yardım alınan makamlara bildirilmesi gerekiyor. Ancak bazı kişiler bunu yapmadığı için yetkililer sık sık denetimler yaparak haksız yere sosyal yardım alanları tespit ediyor.