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Türkiye'deki cep telefonu pazarı 2,5 milyar liraya ulaştı

Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı Özeren, Türkiye'de cep telefonu pazarının yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Türkiye'deki cep telefonu pazarı 2,5 milyar liraya ulaştı

Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı Özeren, Türkiye'de cep telefonu pazarının yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:06
Türkiye'deki cep telefonu pazarı 2,5 milyar liraya ulaştı

Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı Özeren, Türkiye'de cep telefonu pazarının yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, tüketici teknolojisi ürünleri pazarının yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6'lık büyümeyle 15,4 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Türkiye'de ayda yaklaşık 1 milyon civarında cep telefonu satışı olduğunu aktaran Özeren, cep telefonu pazarının yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığına işaret etti.

Özeren, cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluştuğuna değinerek, Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payının yüzde 60-65 olduğunu dile getirdi.

"Yerli üretim cihazlar yüzde 8-10'luk bir paya sahip"

Yerli üretim cihazların yüzde 8-10'luk bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Özeren, şunları söyledi: 

"Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar."

"Yakın coğrafyaya cep telefonu ihraç eder durumdayız"

Özeren, Türk cep telefonu pazarının son dönemde verilen inovasyon ve Ar-Ge destekleriyle çok iyi bir notaya geldiğini vurgulayarak, "Dünyada yakın coğrafyaya cep telefonu ihraç eder durumdayız. Bu potansiyelimizi artırabiliriz" dedi. 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 12:08
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