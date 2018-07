Türkiye'de yeni uyum kararnamesi ile bazı bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi

Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Söz konusu KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı, bazı bakanlık teşkilatları birleştirildi. Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında bir araya getirildi.



Maliye Bakanlığı yapılan değişiklikle "Hazine ve Maliye Bakanlığı" adını alırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarının teşkilat ve görevlerine ilişkin yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla göreve devam ederken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ilişkin düzenlemelerde ise Ticaret Bakanlığına atıf yapıldı.



Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.



Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredildi.



MGK KANUNU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI



KHK ile "2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.



"MİT MÜSTEŞARLIĞI" BAŞKANLIK OLDU



1 Kasım 1983 tarihli ve 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı.



"Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "MİT" şeklinde, "Müsteşar" ibaresi "Başkan" şeklinde, "Milli İstihbarat Teşkilatı" ibaresi "MİT" şeklinde değiştirildi.



"MİT Müsteşarı" ibarelerinin yerini "Teşkilat Başkanı" ibaresi aldı.



Eklenen geçici maddeyle Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcılarının kadro unvanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Başkan Yardımcısı şeklinde değiştirildi. Halen anılan kadrolarda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Başkan Yardımcısı kadrolarına atanmış sayıldı.



Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Başkan Yardımcısına, sırasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısı için ilgili mevzuat hükümlerinde kadrosuna bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.



Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmayacak. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısına denk kabul edilecek.



Diğer mevzuatta Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarına ve Müsteşar Yardımcılarına yapılan atıflar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına ve Başkan Yardımcılarına yapılmış sayılacak.



TOKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BAĞLANDI



Daha önce Başbakanlığa bağlı olan TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilişkin KHK'da yayımlanan diğer düzenlemeler kapsamında 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.



Genel bütçedeki taşınmazlarının satışı Çevre ve Şehircilik Bakanlığında

Öte yandan KHK'da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan bazı düzenlemelere göre Maliye Bakanlığınca yürütülen taşınmazlara ilişkin bazı hükümler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.



Buna göre, Kanun'un 45'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" şeklinde değiştirilerek, madde, "Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yönetilir. Bu tescil işlemleri, adına tescil yapılan idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir." şeklinde düzenlendi.



Ayrıca aynı maddenin kamu idarelerinin ihtiyaç fazlası taşınırları devrine ilişkin üçüncü fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi de "Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca" şeklinde değiştirildi. Böylece devredilmeyecek taşınır ve taşınmazlarla devir ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek.



Ayrıca kanunun 46'ncı maddesinin birinci fıkrasında da düzenlemeye gidilerek, "Maliye Bakanlığı" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" şeklinde değiştirilerek, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak.



Aynı kanunun 47'inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle de Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkili olacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.



TSK PERSONEL KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK



TSK Personel Kanunu'nda KHK ile yapılan değişikliğe göre subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.



703 sayılı KHK'ya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere de valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak.